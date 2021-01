Elton John y Chad Smith harán covers con Miley Cyrus para su nuevo álbum

Cuando piensas en la música hard rock, ¿piensas en la ex estrella de Disney Channel, Miley Cyrus? Sí, así como lo lees, aunque la combinación puede ser un poco extraña la artista apuesta por este nuevo género.

En una entrevista con la estación de radio británica Capital FM, Miley Cyrus adelantó una próxima colaboración que ha planeado con algunas estrellas de renombre, incluidos Sir Elton John, Yo-Yo Ma y el baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith.

Pero ¿cuál será la canción que interpretarán juntos? El sencillo será una nueva versión de "Nothing Else Matters" de Metallica.

Miley Cyrus alista su nuevo sencillo.

Miley Cyrus alista su próximo álbum

La artista reveló en la entrevista que parte de su próximo álbum de covers de Metallica incluirá una versión del exitoso sencillo de 1991 de la banda.

"Hice una versión de Metallica de 'Nothing Else Matters' con Elton John en el piano, tengo a Yo-Yo Ma, Chad Smith; tantas estrellas en esta banda", dijo la cantante al agregar que está: “muy emocionada con esta colaboración".

La ex estrella de Disney continuó diciendo que entiende que el concepto de la canción puede no tener sentido para algunos fanáticos, por lo que la ama aún más. "Quiero decir, tener a Elton John, Metallica y yo... Me encanta cuando los ingredientes no encajan bien", dijo.

Y para cualquiera que quiera quejarse de la estrella del pop que hace versiones de Metallica, la banda la ha felicitado anteriormente por sus versiones rockeras.

El baterista de Metallica, Lars Ulrich, dijo en 2019 que estaba “sorprendido” por su versión de “Say Hello 2 Heaven” de Temple of the Dog durante el show “I Am the Highway: Tribute to Chris Cornell”.

John y Smith han trabajado previamente juntos en el nuevo álbum de Ozzy Osbourne, 2Ordinary man”, y el productor de ese álbum, Andrew Watt, también está trabajando en el proyecto de Miley Cyrus.

Te recomendamos: Miley Cyrus promociona su nuevo álbum con un recuerdo de sus inicios musicales

¿Eres fan de Miley Cyrus? ¿Te imaginas a la cantante interpretando temas del género Heavy metal? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.