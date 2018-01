Elton John se despide de las giras tras 50 años de recorrer el mundo.|

El músico británico de pop Elton John ha decidido dejar de tocar en giras luego de cerca de casi 50 haciendo giras musicales alrededor del mundo, la estrella de 70 años de edad concluirá después de la última gira mundial del cantante.

Según la información John quiere pasar más tiempo con sus hijos y es por eso que ha tomado la decisión de abandonar las giras musicales, el tour del adiós dará inicio en el próximo mes de septiembre y se alargará durante tres años.

Elton John y su familia.

El artista convocó una misteriosa presentación en Nueva York en la que confesó que no va a hacer más giras.

Mi vida ha cambiado y mis prioridades han cambiado. Mis prioridades son mis hijos, mi marido y mi familia", dijo el compositor.

El artista hizo el anuncio después de un breve concierto que brindó en una sala de Nueva York.

"No voy a hacer más giras, aparte de la que comienza este septiembre", afirmó.

El compositor británico Elton John advirtió que será el final, haciendo énfasis que sus hijos necesitan unos padres y que ahora se va a dedicar a crear y escribir.

Elton ha sido identificado por sus vestimentas estrafalarias, tener un buen oído para canciones rockeras al piano y baladas que han hecho historia en la música. Esto es algo por lo que John ha dominado la industria musical del pop en un lapso de cinco décadas.

Elton John fue criado en una familia modesta y sus inicios en el piano datan de cuando solamente tenía tres años de edad.

Elton John y su música

En 1967 el anuncio de una revista lo puso en contacto con el letrista inglés Bernie Taupin y a la par escribieron algunas de las canciones más populares de todos los tiempos, transformando al tímido Reg Dwight del norte suburbano de Londres en la estrella mundial que es Elton John.

En su repertorio musical la mezcla de baladas como Candle in the Wind, Your Song y Goodbye Yellow Brick Road con canciones de rock como Crocodile Rock y Benni and the Jets, fueron el resultado de una fórmula ganadora que ha vendido poro más de 300 millones de discos.

Con tanta fama en sus manos las riquezas, drogas y la controversia no desubicaron a Elton; sus amigos dicen que en el fondo era siempre autocrítico y reflexivo sobre lo que iba viviendo conforme su carrera iba avanzando en un paso vertiginoso.

John cantó en el funeral de la Princesa Diana en 1997 en Westminster Abbey una versión revisada de Candle in the Wind. Este tema se convirtió en uno de los singles más vendidos en toda la historia.

John hizo una fuerte campaña por los derechos de los homosexuales y la Fundación Elton John ha recaudado cientos de millones de dólares, ayudando a millones de personas.