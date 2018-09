Elton John recibirá indemnización por fake news

El artista británico Sir Elton John de 70 años de edad ganó el caso contra un medio de comunicación The sun. Después de dos años de litigios contra el medio que hace aproximadamente dos años el sitio publicó una noticia relacionando al perro del cantante involucrándolo en un ataque a un niña, que resulto gravemente herida.

Recientemente pudimos ver al cantante británico incursionar en el cine con su participación en la ultima entrega de la saga de Kingsman.

Elton John en Kingsman : the golden circle

Elton John vence a las fake news

Ahora que Elton John ganó el caso el medio de comunicación esta obligado a indemnizar a Elton John por la difusión de información falsa y afectó la imagen del cantante.

Y es una buena noticia para el legendario cantante, pues necesitaba un respiro después de que meses atrás sufrió por la perdida de su madre, a los 92 años de edad. Y de su amado perro, Arthur que falleció a los 14 años, implicado en la noticia falsa.

Elton John junto a Athur

Al final el dulce Arthur podrá descansar en paz al saber que se probó su inocencia.

Te dejamos la canción que Elton John le dedicó a su amado perro:

Elton John - Don't let the sun go down on me