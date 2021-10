Elton John le dice "hablador" a Ed Sheeran

El maestro y leyenda de la música, Elton John sorprendió a todo el mundo del espectáculo con las declaraciones que hizo, al asegurar que Ed Sheeran es un "maldito hablador", luego de que el joven interprete diera a conocer que lanzarán juntos un tema navideño.

Y es que fue en pasados días como te informamos en La Verdad Noticias que el cantante británico reveló en la radio holandesa NPO Radio 2 el lanzamiento de dicha colaboración.

Fue en el semanario musical de Reino Unido NME, en donde tras cuestionarlo del asunto, el compositor dijo "Sí, sólto la sopa ¿no?.

La molestia de Elton

Durante el semanario musical, Elton con un tono bastante molesto continúo diciendo, "Yo juré guardar el secreto y luego el maldito hablador de Sheeran se va a los países bajos. Se supone que saldrá pero todavía hay mucho trabajo por hacer".

Finalmente, el también pianista contestó un último cuestionamiento sobre como competir con LadBaby que ha encabezado las listas de éxitos en temas navideños, "Sí, claro que tenemos que ocuparnos del tipo de We build this city.... on sausage rolls, ¿no?, tenemos que lídiar con ese tal Ladbaby.

¿Quién es el mejor amigo de Elton John?

Ya sabemos que ahora Elton no anda muy contento con Ed Sheeran con quién se creía que comenzaba una buena amistad, pero quién siempre ha sido su mejor amigo e incondicional es Bernie Taupin.

Bernard John Taupin es letrista, cantante y poeta británico con quién ha colaborado en infinidad de ocasiones dentro de las que se encuentran "Skyline Pigeon", "Your Song" y "Cityzen Jane".

