Elton John lanzará nuevo disco hecho con grandes invitados durante la cuarentena

Elton John ha anunciado el lanzamiento inminente de un nuevo álbum que hizo durante la cuarentena por coronavirus, con una serie de invitados de primera que contribuyeron de forma remota o manteniendo el distanciamiento social.

"The Lockdown Sessions", que será lanzado el 22 de octubre, incluye contribuciones de Dua Lipa, Stevie Wonder, Lil Nas X , Stevie Nicks , Gorillaz, el líder de Pearl Jam Eddie Vedder, los raperos Young Thug y Nicki Minaj, la cantante country Brandi Carlile y más.

John dijo que la cuarentena fue “maravillosa” y explicó el proyecto en un comunicado: “Algunas de las sesiones de grabación tuvieron que hacerse de forma remota, a través de Zoom, lo que obviamente nunca había hecho antes. Algunas de las sesiones fueron grabadas bajo normas de seguridad muy estrictas: trabajando con otro artista, pero separados por mamparas de cristal”.

Trabajó en canciones y estilos nuevos en este disco

El cantante se mostró feliz de probar nuevos estilos de música

El cantante Elton John aseguró que todas las canciones en las que trabajó para este nuevo disco son completamente diferentes al estilo al que suele estar acostumbrado y grabar con varios artistas le hizo recordar la época cuando su carrera aún iniciaba.

“Todas las pistas en las que trabajé eran realmente interesantes y diversas, cosas que eran completamente diferentes a cualquier cosa por la que soy conocido, cosas que me sacaron de mi zona de confort a un territorio completamente nuevo. Y me di cuenta de que había algo extrañamente familiar en trabajar así. Al comienzo de mi carrera, a finales de los 60, trabajé como músico de sesión. Trabajar con diferentes artistas durante el encierro me recordó eso. Llegaría al punto de partida: volví a ser músico de sesión. Y aún así fue una maravilla”.

En el álbum también se incluye una versión del éxito de Pet Shop Boys It's a Sin hecho con Years & Years, con quien John interpretó la canción en los premios Brit de 2021, y una versión de Nothing Else Matters de Metallica con la voz de Miley Cyrus y contribuciones de Yo-Yo Ma y otros, que también se lanzará como parte de un álbum de covers de Metallica este mes.

The Lockdown Sessions también le permite a John mostrar a varios cantantes emergentes, incluidos SG Lewis , Rina Sawayama y Jimmie Allen. Diez de las 16 pistas son nuevas canciones originales.

Su colaboración con Lipa, Cold Heart (remix de Pnau), una mezcla de cuatro números anteriores de Elton John, fue lanzada el mes pasado.

John se está preparando para reiniciar su última gira mundial, Farewell Yellow Brick Road, el 28 de septiembre en Copenhague. Comenzó en 2018, pero la pandemia de COVID-19 lo obligó a hacer una pausa. En junio, agregó 31 fechas adicionales en estadios en los EE. UU., Reino Unido y Europa en 2022, mientras que los conciertos reprogramados llevarán la gira hasta mayo de 2023.

¿Qué le pasó a Elton John?

El cantante Elton John estaba tocando en el escenario en Nueva Zelanda en febrero de 2020 cuando se derrumbó, perdió la voz y tuvo que ser ayudado a salir del escenario. Más tarde en sus redes sociales reveló que le habían diagnosticado "neumonía ambulante", una forma menos grave de neumonía por lo que se temió Elton anunciara su retiro de la música.

