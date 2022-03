Elton John denuncia que le impidieron adoptar a un huérfano ucraniano.

Elton John dijo que conocer a un huérfano ucraniano en 2009 lo inspiró a él y a su esposo David Furnish a adoptar, pero no se les permitió debido a su sexualidad.

El cantante de "Rocket Man" reveló en el podcast de Dua Lipa durante el fin de semana que se les negó la oportunidad de adoptar a un bebé VIH positivo de 14 meses llamado Lev.

“Estuve cargando a este niño pequeño durante horas. Tuvimos una conferencia de prensa al final y dijeron: 'Pareces muy aficionado a este niño. ¿Pensarías en adoptarlo? y dije: '¡De verdad me encantaría!'”, recordó en “Dua Lipa: At Your Service” de iHeartRadio.

¿Por qué razón Elton John no logró la adopción?

Elton John denuncia que le impidieron adoptar a un huérfano ucraniano.

“Debido a que era gay, no se me permitía de todos modos”, compartió Elton John. “Después de que eso sucedió, David dijo: 'Bueno, ¿qué piensas acerca de tener hijos?' Siempre dije que no, pero este niño me estaba diciendo algo. Él estaba diciendo 'Vamos, puedes ser papá', y fue entonces cuando decidimos tener hijos, gracias a este niño pequeño en Ucrania".

La ley ucraniana requiere que un padre adoptivo no tenga más de 45 años, significativamente más joven que la cantante británica, que tenía 62 años en ese momento. La ley también exige que los padres estén casados, pero Ucrania no reconoce la unión homosexual como matrimonio, según News Hub.

Adopción en Ucrania fue negada a Elton John por gay

Elton John denuncia que le impidieron adoptar a un huérfano ucraniano.

“Elton John no podrá adoptar a un niño ucraniano y si presenta esa solicitud, lamentablemente la denegaremos”, dijo en ese momento el ministro de Familia, Juventud y Deportes de Ucrania, Yuriy Pavlenko. “La ley es la misma para todos: para un presidente, para un ministro, para Elton John”.

La Verdad Noticias informa que, el músico Elton John, ahora de 75 años, y Furnish, de 59, comparten dos hijos: Elijah, de 9 años, y Zachary, de 11 años.

