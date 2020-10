Elton John considera que tuvo un “romance vertiginoso” con John Lennon/Foto: Quien y Grammy

Sir Elthon John ha descrito su increíble amistad con la leyenda de los Beatles, John Lennon, como un "romance vertiginoso".

Los íconos musicales entablaron un vínculo increíble cuando se conocieron en 1973, y se embarcaron en una amistad como ninguna otra.

La vida de John fue trágicamente truncada en diciembre de 1980 cuando fue asesinado a sangre fría fuera de su apartamento de Nueva York por el fanático de los Beatles Mark David Chapman.

Si todavía estuviera vivo, John cumpliría 80 años en unos pocos días, y BBC Radio 2 está marcando la fecha importante con una serie de emotivas entrevistas de quienes conocieron y amaron a la estrella.

En una entrevista de dos partes, transmitida este fin de semana antes del cumpleaños de John el 9 de octubre, Elton dice que tuvieron un "romance vertiginoso" de amor, amistad y música.

Hablando con el hijo de John y su ahijado Sean Ono Lennon, de 44 años, Elton dijo: "Ese fue el tipo de romance torbellino maravilloso de dos o tres años que tuvimos y fue algo muy importante en mi vida, Sean, y realmente ayudó Me dio mucha confianza. Tu papá fue tan amable, generoso y dulce y nos llevamos bien de inmediato".

Así fue la relación de Elton John y John Lennon

El dúo se conoció en persona por primera vez en 1973. El gran éxito de Elton, You're Song, había estado entre los 10 primeros en ambos lados del Atlántico, pero todavía estaba deslumbrado por conocer a uno de sus héroes.

Y parece que el sentimiento fue mutuo. Sean le dijo a Elton: "Mi papá, cuando escuchó tu voz por primera vez, creo que ya estaba en Estados Unidos, y pensaba que era el primer tipo nuevo de canto británico que realmente le gustaba y le gustaba. Creo que dijo que amaba tu música, y las canciones y le gustó la canción, Your Song".

Los amigos se mantuvieron cercanos, pasando mucho tiempo juntos durante los siguientes dos años, con Elton incluso tocando en el quinto álbum de John, Wall & Bridges en su tema Whatever Gets You Thru The Night.

John también actuó como estrella invitada junto a Elton en su legendario concierto en el Madison Square Garden en noviembre de 1974, donde interpretaron la pista juntos.

Elton dijo: "Para mí, fue simplemente un sueño hecho realidad”.

"Nos reímos mucho porque hablamos sobre los años 50 y 60 y dónde crecimos, ya sabes, Round the Horne en Inglaterra, los programas de radio que nos gustaban, las canciones que nos gustaban, no nos gustaban, y tu papá estaba una fuente de conocimiento. Era una cosa de la mano en el guante y nunca pensé que eso sucedería”, expresó Elton.

Elton y Lennon incluso estuvieron en el mismo escenario. La dos grandes leyendas de la música formaron una gran amistad y conquistaron al público con su actuación/Foto: El País

El cantante concluyó: "No hubo actitud. Odio a los impostores y odio la actitud y tu papá no tenía nada de eso". ¿Sabías que Elton y John fueron grandes amigos?