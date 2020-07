Elton John celebra 30 años de SOBRIEDAD; el alcohol casi lo MATA

Elton John está celebrando un logro importante. El cantante de 73 años visitó Instagram este miércoles 30 de julio para conmemorar 30 años de sobriedad.

"Reflexionando sobre el día más mágico de haber celebrado mi trigésimo cumpleaños de sobriedad", el cinco veces ganador del Grammy escribió junto a fotos de su medallón de sobriedad y los regalos que recibió de su esposo David Furnish y sus hijos Zachary Jackson Levon Furnish-John, de 9 años, y Elijah Joseph Daniel Furnish-John, 7.

"Tantas tarjetas encantadoras, flores y chips de mis hijos, David, amigos en el Programa, personal de la oficina y de nuestros hogares".

Luego, John escribió que es un "hombre verdaderamente bendecido".

"Si finalmente no hubiera dado el gran paso de pedir ayuda hace 30 años, estaría muerto", continuó.

Agradeció desde el fondo de su corazón a todas las personas que le han inspirado y apoyado en el camino.

En la sección de comentarios, Furnish lo llamó "mi héroe", y el colaborador de John, Bernie Taupin, escribió: "Bravo".

Elton John lleva 30 años sobrio

En julio de 1990, Elton John ingresó en un hospital de Chicago para recibir tratamiento.

"Traté de escapar dos veces porque las figuras de autoridad me decían qué hacer. No me gustó eso, pero era una de las cosas que tenía que aprender para escuchar", "Todavía estoy de pie".

El cantante recordó a The New York Times en 1992; "Empaqué mi maleta los dos primeros sábados y me senté en la acera y lloré. Me pregunté dónde iba a correr: '¿Vuelves y tomas más drogas y matas? usted mismo, o va a otro centro porque no le gusta la forma en que alguien le habló aquí? Al final, sabía que realmente no había elección.

"Me di cuenta de que esta era mi última oportunidad ".

Elton John continuó el tratamiento y dejó su trabajo para concentrarse en su salud. Asegura que esa fue la decisión más inteligente que hizo inmediatamente después del tratamiento fue tomarse un año libre de todo el trabajo", dijo a Variety.

Por su "Problema de recuperación" el año pasado. "Estaba decidido a hacer de mi recuperación el único enfoque en mi vida”.

Detalla que limpió completamente su agenda durante un año y hoy, su mejor consejo para las personas que enfrentan esos primeros días difíciles de sobriedad es ser humildes.

Hacer de la recuperación su prioridad absoluta sobre todo lo demás.

“No vuelvas a trabajar demasiado pronto. Tómate el tiempo que necesites para aprender y sanar. No creo que todavía estaría sobrio hoy si no me hubiera tomado todo ese año y me hubiera metido en mi programa de recuperación ".

En una entrevista de 2019 con NPR, John habló sobre cómo cambió su vida.

"Hasta que estuve sobrio en 1990, realmente no había crecido en absoluto", dijo.

Cuando finalmente logró estar sobrio, en ese momento, tuvo que ponerse al día con la personalidad en el escenario, con la persona real fuera del escenario.

Y para lograr el equilibrio en mi vida, tuvo que aprender a caminar de nuevo, básicamente tenía que aprender a funcionar como un ser humano, y realmente disfrutó ese proceso. Cuando las personas van a rehabilitación y salen, pasan por un período difícil.

“Mucha gente; nunca tuvo eso. Estaba tan contento de deshacerme de toda esa basura que, para mí, aprender de nuevo y funcionar como un ser humano y aprender a participar de nuevo en la raza humana fue pura alegría ".

En 1992, lanzó The One y al año siguiente conoció a Furnish. Luego, continuó escribiendo música ganadora de un Oscar para The Lion King, que se lanzó en 1994.

Elton John intentó escapar de rehabilitación dos veces

