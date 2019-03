Elton John anuncia su retiro de la música

Elton John es sin duda alguna uno de los cantantes más exitosos de todos los tiempos y un icono de la música en todo el mundo pues sus éxitos siguen siendo famosos hasta el día de hoy, por lo que a pesar de su avanzada edad, el artista continua llenando hasta el tope los conciertos que realiza e incluso ha conseguido su propia biopic, llamada “Rocketman” donde el actor Taron Egerton le dará vida.

Ahora el famoso astro de la música hace una declaración que desconcertó a sus fans.

¿Qué dijo Elton John?

Elton John

Elton John se encuentra disfrutando de una de las mejores etapas de su carrera, pues se encuentra dando una gira por todo el mundo lo que ha dejado encantados a sus fans, aunque el motivo de este tour no es lo que parece, pues acaba de informar que esta gira, será la última de su carrera.

"Estoy harto de tener que viajar constantemente de un lado a otro, y eso que al menos yo tengo la suerte de viajar con todo tipo de comodidades. Cuando acabe esta gira, tendré 75 años y por fin podré dedicarme a reevaluar lo que quiero hacer con mi vida.

Elton John

Aclaró que el motivo de su retiro no se debe a que sufra alguna enfermedad, si no que la rutina de viajes constantes lo ha estresado mucho pues el mismo declaró que: "Ya he dicho en alguna ocasión que la razón por la que he iniciado esta gira es mi necesidad de decir adiós de la mejor forma posible. Llevo actuando desde los 17 años, primero en un grupo y luego en solitario, y desde entonces mis circunstancias personales han cambiado mucho. Les debo a mis hijos esta jubilación: mis hijos me necesitan y yo a ellos".

Cabe destacar que el cantante de 71 años está casado con David Furnish de 56, con quien tiene dos hijos pequeños: Zachary, de 8 años y Elijah de 6 años, y son la razón principal de su retiro, pues quiere dedicarse completamente a su familia y ver a sus hijos crecer.

Elton John y su familia