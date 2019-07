Elsa Ríos, una artista con el sentimiento a flor de piel

La guapísima intérprete española Elsa Ríos vive una etapa llena de actividad, promocionando el tema “No Seré Yo”, que la llevará a recorrer gran parte de la geografía de México para demostrar su gran calidad artística.

Elsa Ríos nunca se imaginó que podía ingresar al Top Ten de nuestro país, como buena Tauro es soñadora pero muy realista y sabía que sería difícil lograrlo, por eso celebra el éxito de la canción “No Seré Yo” que sigue trepando en las listas.

Elsa Ríos es mujer realmente atractiva, además de ser sumamente talentosa.

¿Cantar es lo mismo que interpretar?

Para mí no, no es lo mismo cantar que interpretar, es totalmente diferente, cuando interpretas te metes en la piel, te metes en la situación de lo que viviste, lo vuelves a revivir y por eso nunca canto la canción en el escenario de igual manera, siempre la canto diferente.

¿A qué se debe esto? ¿Es algo introspectivo?

Porque hay días que tienes el sentimiento más a flor de piel y la lloras, en otro día estás de mal humor y la cantas más enojada, eso es muy importante porque nosotros somos vampiros de emociones.

Elsa tiene muy claras sus convicciones artísticas y trabaja para consolidarse.

¿Eres de la artistas que se desgastan en el escenario?

Tenemos que interpretar algo que vivimos o si no lo vivimos, tienes que meterte en la situación y es un desgaste emocional muy fuerte y cuando terminas un concierto, yo al menos termino súper cansada pero súper feliz con el reconocimiento del público.

¿Qué te hace feliz en esta carrera?

Precisamente el aplauso de la gente me nutre, me nutre el ver que están coreando “No seré yo”, que se sepan el plato fuerte, que me pidan “Yo no tengo Dueño”, eso a mí como artista, me nutre, en ese momento se te olvida todo y solo quieres estar ahí.

¿Es difícil triunfar como mujer en el género regional?

Para nosotras las mujeres es mucho más complicado, se requiere tener mucho valor paa no tirar la toalla ya que esta es una carrera de esfuerzo, tú sabes que este medio es de continuidad, de constancia, de persistencia.

Ricardo D. Pat