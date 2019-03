Elsa Ríos ocupa lugares protagónicos con el tema “No Seré Yo”

“No Seré Yo” es el nombre del nuevo sencillo de la denominada “Española del Regional”, dicha melodía es ideal para dedicar a todas aquellas personas que no saben corresponder al amor que se les ofrece y por el contrario pagan mal traicionando la confianza que se les otorga.



“No seré yo, porque lo nuestro tiraste a la basura, yo que te di las estrellas y la luna, pero cambiaste mi amor por una simple calentura, no seré yo la que te levante en tus días de derrota y no voy a perdonarte, no me importa, puedes recoger tus flores y largarte con la otra”, cita parte de la canción.



La española más mexicana sigue derrochando talento en todos los escenarios que se para, y con “No Seré Yo” pretende adueñarse de las listas de popularidad en nuestro país.



Con dicho sencillo, Elsa Ríos planea establecer el éxito que temas como “No Te Engañes”, “Plato Fuerte”, “Yo No Tengo Dueño” y “Odio”, por mencionar algunos, la han dado a conocer tanto en México como en Estados Unidos.

Elsa Ríos comentó a Grupo Editorial La Verdad que está plemnamente consiente que este nuevo corte musical despuntará una pauta importante en su carrera, ya que vemos que es una artista con más experiencia y carácter al momento de interpretar sus canciones.



Por lo pronto te invitamos a sintonizar el tema “No Seré Yo” en la estación de radio que prefieras y no olvides seguir de cerca a Elsa Ríos en redes sociales:



Facebook: Elsa Ríos

Instagram: @elsariosoficial

Twitter: @ElsaRiosMusic

YouTube: ElsaRiosOficial



RICARDO PAT