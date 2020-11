Elsa Raven, actriz de “Volver al futuro” y Titanic, muere a los 91 años de edad

El mundo del espectáculos está de luto, pues la mañana de este jueves 5 de noviembre se confirmó la muerte de la actriz de “Volver al futuro” y Titanic, Elsa Raven, quien perdió la vida a los 91 años de edad en Los Ángeles.

La muerte de la actriz, una importante pérdida

Elsa Raven fue una importante actriz de Hollywood que nació en el año de 1929 y cuyo nombre real era Elsa Rabinowitz.

La actriz participó en Volver al futuro y en Titanic

Tal vez no la hayas notado mucho en las películas antes mencionadas, pero tuvo roles importantes ahí, pues ella es quien recaudaba fondos para la torre del reloj en la primera película de Volver al futuro y, sobre todo en Titanic, en donde Elsa Raven nos hizo llorar a todos (y aún continúa haciéndolo) gracias a la escena en donde se le puede ver en cama junto a su esposo, mientras se sostienen fuertemente y esperan a que el agua lo cubra por completo.

También pudimos ver a Elsa Raven en otras producciones importantes, tales como The Amityville Horror, In the Line of Fire, The Moderns y Fearless.

Su primer papel en el cine fue en una obra llamada The Honeymoon Killers, allá en el año de 1970. Desde entonces se le pudo ver en distintas ocasiones, pues a parte de las películas antes mencionadas, ella hizo apariciones en televisión importantes series como Amen, The Fresh Prince of Bel-Aor, ER, Wiseguy, Days of Our Lives, Seinfied y Murphy Brown.

La última vez que pudimos verla en la pantalla grande fue el 21 de octubre del año 2011, en el filme Answers to Nothing, película que fue escrita y dirigida por Matthew Leutwyler.

Realmente tuvo una gran carrera y fue parte de momentos muy importantes en la cultura pop que conocemos hoy en día y el cine y la televisión acaban de perder una gran estrella.

Desde la redacción de La Verdad Noticias enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz, Elsa Raven.