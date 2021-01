Elsa Pataky regresa a la actuación con “Carmen” del esposo de Natalie Portman

Elsa Pataky ha estado ausente de la industria del cine desde hace varios años para enfocarse en su vida familiar, pero finalmente ha retomado su carrera de actriz con una nueva película.

La actriz se unió al elenco de “Carmen”, cinta dirigida por Benjamin Milliepied, quien también es conocido por ser esposo de la actriz, Natalie Portman, quien fue co-protagonista de Chris Hemsworth, esposo de Elsa Pataky en “Thor”.

“Carmen” también estará protagonizada por la actriz española, Rossy de Palma, Paul Mesacal y Mellisa Barrera, según informó la propia Elsa Pataky en su cuenta oficial de Instagram.

“Qué ilusión poder trabajar con esta gran actriz, Rossy de Palma, y este reparto, Mellisa Barrera y Paul Mescal en un proyecto tan especial dirigido por Benjamin Millepied”, escribió Elsa Pataky en Instagram.

¿Por qué dejó Elsa Pataky la actuación?

Elsa Pataky protagonizó su última película, “12 Strong: The Declassified True Story of the Horse Soldiers” en 2018 así como su última aparición en televisión en el mismo año, “Tidelands”.

La actriz española había dejado de lado su carrera de actuación para dedicarse de tiempo completo a su familia, su esposo, el también actor, Chris Hemsworth, y sus tres hijos: India Rose, y los mellizos, Tristán y Sasha.

Elsa Pataky y su familia se mudaron a Australia en 2018

Como te compartimos en La Verdad Noticias, la pareja llegó a ese acuerdo para brindar una oportunidad a la carrera de Chris Hemsworth, quien se encontraba bajo contrato con Marvel Studios.

Actualmente, la familia ha estado viviendo en Byron Bay, Australia donde Chris Hemsworth está grabando “Thor: Love & Thunder”, su última película en Marvel, mientras que Elsa Pataky acude al rodaje de “Carmen” en Sidney.

Las locaciones de sus películas han permitido que la vida de sus hijos permanezca sin cambios, y que sus padres puedan regresar a casa después de cada jornada de grabaciones, a diferencia de cuando sus rodajes son en otros países.

Te puede interesar: Chris Hemsworth y su esposa, Elsa Pataky celebran su décimo aniversario de boda

¿Qué te parece el regreso a la actuación de Elsa Pataky?, ¿Cuáles son tus predicciones para "Carmen" de Benjamin Millepied? Dinos en los comentarios.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.