Elsa Pataky confiesa que su matrimonio con Chris Hemsworth “no es perfecto”/Foto: InStyle

Elsa Pataky y Chris Hemsworth pueden parecer una pareja perfecta; son bastante conocidos por ser hermosos y talentosos, con carreras en grandes películas de Hollywood como Thor y Rápido y Furioso, y ambos se están convirtiendo en grandes éxitos en la escena del fitness con su aplicación de entrenamiento Centrfit (en la que Pataky aparece).

Entonces, es una noticia francamente encantadora que a medida que la pareja se acerca a su décimo aniversario, Elsa se ha abierto sobre su relación, diciendo que está lejos de ser perfecta.

Pataky y Hemsworth se conocieron a principios de 2010 después de ser presentados por el agente William Ward. Para ese septiembre hicieron pública la relación y para diciembre la pareja se casó, en una ceremonia en Australia durante el fin de semana de Navidad.

En una entrevista con la revista australiana de salud y fitness Body + Soul, Pataky habló sobre el próximo décimo aniversario de la pareja y dijo que llegar a ese punto ha supuesto un esfuerzo para ambos.

"Es gracioso que la gente piense en nosotros como una pareja perfecta", dijo a la publicación. "De ninguna manera; han sido altibajos, y todavía seguimos trabajando en la relación.”

"Creo que una relación es un trabajo constante", agregó. "No es fácil." Pero eso no quiere decir que no haya sido más que esfuerzo, y Pataky dice que después de 10 años la relación es más fuerte, y dice el título, "Siempre trato de ver los aspectos positivos de las cosas". Descubrir que son imperfectos solo los hace más perfectos ... de alguna manera.

El matrimonio Hemsworth-Pataky resuelve sus problemas

Cuando se anunció el divorcio del hermano menor de Chris, Liam Hemsworth y Miley Cyrus, Elsa se dió cuenta que su matrimonio también tenía algunos problemas sin resolver que podrían conseguir terminar la relación tan sólida. Por lo cual, la actriz decidió hablar y arreglar los problemas que tenían ambos, para no terminar en una separación definitiva.

Elsa de 44 años y Chris de 37 han tenido altos y bajos en su relación, pero fue el divorcio de Liam y Miley lo que los hizo analizar bien su matrimonio para no tener las mismas fallas que la joven ex pareja/Foto: Bekia

Se dice que una de las cosas que más ha llegado a afectar al matrimonio es la apretada agenda de trabajo de Chris, sin embargo, Pataky ha tratado de apoyar en lo más que ha podido a su esposo. ¿Crees que Cris y Elsa son una pareja que durará muchos años más juntos?