Elsa Aguirre reveló los sentimientos que tuvo hacía María Félix

María Félix y Elsa Aguirre han sido son consideradas dos de las actrices más bellas de la Época de Oro del Cine Mexicano, por lo que la prensa de aquellos años dijo que entre ambas existía una rivalidad, pues La Doña tenía miedo de ser opacada.

Hay que destacar que María de los Ángeles Félix Güereña ya tenía una larga carrera en el cine de nuestro país, mientras que Elsa Irma Aguirre Juárez apenas iniciaba una trayectoria fructífera.

Es por eso que en la década de 1940 y 1950, el público y los medios las compararon y hasta se especuló que a La Doña, como era conocida María Félix, no le gustó nada esa comparación que resaltó en todos los medios internacionales.

Las comparaciones entre Elsa Aguirre y María Félix

María Félix y Elsa Aguirre

Recientemente se ha recordado una entrevista realizada hace algunos años con la periodista Mónica Garza, donde Elsa Aguirre aseguró que ella nunca quiso parecerse a María Félix, descartando cualquier tipo de rivalidad entre las dos.

"Había una comparación permanente de Elsa Aguirre con María Félix", le dijo Monica Garza a la icónica Elsa Aguirre, a lo que la estrella contestó:

"Pues sí, pero yo no hice caso, porque yo en mi vida pensé ni soñé parecerme a María, jamás".

Elsa Aguirre es recordada por sus papeles en citas como 'Medianoche' (1949) 'Cuidado con el amor' (1954) y 'Como enfriar a mi marido' (1967), agregó que nunca le dio importancia a lo que decían de su rivalidad con María Félix. Tiempo después, se percató de su personalidad y belleza.

¿Existia una rivalidad entre las actrices?

Elsa Aguirre respetaba a María Félix

La actriz Elsa Aguirre que actualmente tiene 90 años ha revelado: "Ay, ni cuenta, ni siquiera me ponía a pensar. Ya con el tiempo, con el correr comencé a darme cuenta quién era María, de lo hermosa de su personalidad, de su belleza, de todo. Poco a poco me fui dando cuenta, pero en aquel entonces no me importaba".

Es por eso que también contó que en una ocasión coincidieron y hasta les tomaron una fotografía juntas, echando a la basura aquella teoría de que ambas se odiaban. En la instantánea, María Félix viste un vestido negro y Elsa Aguirre uno blanco.

"Nos vimos en alguna ocasión juntas, ahí estuvieron todos los fotógrafos, una vez nada más nos vimos juntas y nos tomaron fotos. Dos o tres palabras que cruzamos. Yo con un vestido blanco, ella con un negro y punto. Yo decía: 'En mi vida quiero parecerme a ella'.

Cabe destacar que el director Ismael Rodríguez quería a Elsa Aguirre y a María Félix juntas en la misma película: 'La cucaracha' (1959). No obstante, 'La Doña' pidió como coprotagonista a la icónica Dolores del Río.

