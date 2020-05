Elmo estrena su propio “talk show” ¡para toda la familia!

Si aún no encontrabas la forma de entretener a los más pequeños de la casa durante este tiempo de confinamiento, HBO traerá una de las mejores opciones familiares a través del “talk show” de Elmo, un programa donde este famoso personaje jugará y entrevistará a diferentes famosos.

Recordemos que hace un tiempo el actor de Broadway Ben Platt, fue entrevistado por este icónico personaje de “Plaza Sésamo”, donde Elmo le preguntó cuál era su música preferida para cantar. Una entrevista que fue interrumpida por “Cookie Monster” (el monstruo come galletas), quien rápidamente le preguntó al actor por su galleta favorita.

A lo que Platt respondió “Avena con chispas de chocolate”; sin duda un programa que representó uno de los momentos más divertidos de la pantalla chica y donde por supuesto, tanto Elmo como Cookie Monster, se llevaron todo el crédito.

Cabe mencionar que esta entrevista entre los personajes de “Plaza Sésamo” junto actor también fue parte de un nuevo programa de entretenimiento familias de Sesame Workshop llamado “The Not Too Late Show with Elmo”, el cual se estrenará el próximo 27 de mayo por la cadena de HBO.

Se sabe que en esta primera temporada del talk show de Elmo aparecerán otras grandes celebridades del mundo del entretenimiento como Kacey Musgraves, los Jonas Brothers, John Mulaney, Lil Nas X, Miles Brown, Blake Lively, Andy Cohen, Hoda Kotb, Josh Groban, Olivia Wilde, Sara Bareilles, Jason Sudeikis, Sofia Carson y Ciara.

¡Entretenimiento para todo la familia!

Este nuevo programa de Elmo también incluirá a otros personajes de la famosa serie “Plaza Sésamo”, entre ellos Cookie Monster, Rosita que fungirá como directora de escena, Abby Cadabby que será la guionista estrella y varios monstruos que tendrán otras responsabilidades dentro de esta producción.

Por otro lado el productor ejecutivo, Ben Lehmann, mencionó que el objetivo principal de este singular talk show es crear toda una experiencia familiar, en la que todos los integrantes sin importar la edad pasen un momento divertido.