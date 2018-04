"Ellos salieron porque no fueron amables": Magda Rodríguez despide a conductores de "Hoy"

Han sido semanas difíciles para la productora Magda Rodríguez, quien ha recibido cientos de críticas desde que llegó a la producción del programa Hoy; por un lado se echó encima al público al elegir a los nuevos conductores y el resto del elenco, además de las rencillas con algunos miembros.

A pesar de todo alcanzó la meta y elevó los números de audiencia, aunque Magda ya ejerció su poder y demostró que no se anda con jueguitos, por lo que puso mano dura y ya corrió a dos integrantes del matutino.

El público ya se dio cuenta y esta tarde se confirmaron los rumores, ya que ofreció una entrevista a un medio de comunicación donde confesó por qué los echó de programa Hoy.

¡Ya los corrió de Hoy! Magda lo acaba de confirmar y así ejerció su poder

Nos referimos a Lapizito y su hermanito, Lapizín, quienes eran parte del matutino en la sección'El camioncito de Hoy', donde estaban con el público en las calles. Un día los payasitos se quejaron de los malos tratos y las promesas incumplidas de Magda, por lo que tuvo que ceder ante el escándalo que le armaron en redes sociales.

Pero tarde o temprano Magda estallaría y finalmente los dejó fuera del programa, desde hace una semana ya no aparecieron más en Hoy y Rodríguez habló al respecto de su radical decisión, ya que los fans de ambos empezaron a cuestionar dónde estaban los hermanos de Gomita.

En declaraciones a Basta, la mamá de Andrea Escalona ya lo dijo todo, aunque se lavó las manos al decir que ese pleito que tuvo con Lapizito no tuvo nada qué ver con que lo echó del matutino.

"Ellos salieron porque no fueron amables con mi público y cuando la gente no es amable con mi gente, yo decido y opté por terminar esta sección, que aclaro que no tiene nada qué ver con el presupuesto. No quiero decir que fueron groseros con el público que los iba a ver y quienes les pedían tomarse fotos, simplemente no fueron amables".

Por su parte, Lapizito y Lapizín se fueron con la frente en alto y ya abandonaron Televisa, pero regresaron 'con la cola entre las patas' a Multimedios, donde hace unos meses eran las estrellas del programa Acábatelo de Mario Bezares.