“Ellos deciden si colaboran conmigo”, Henry Jiménez en exclusiva (FOTOS)

“Ellos deciden si colaboran conmigo”, Henry Jiménez en exclusiva

Henry Jiménez tiene 21 años, es originario de Comalcalco, Tabasco, es fotógrafo de estrellas e influencer, el photoshoot que realizó a las Juliantinas (Macarena Achaga y Bárbara López) le dio la vuelta al mundo pues su visión es muy fresca y divertida.

¿Cómo inicia tu proyecto de fotografía?

Básicamente mi proyecto en la fotografía inició a los 7 años, mis hermanos me regalaron mi primer cámara analógica, desde pequeño me ha llamado la atención la moda, conocer y viajar.

¿Porque te empeñas tanto en la calidad de tu canal de YouTube?

Creo que es una de las plataformas donde mayor exposición tienes, en donde más rápido puedes crecer y en donde la gente te puede conocer más a fondo, es por eso que me empeño muchísimo en la calidad de mis videos y que mis seguidores lo puedan disfrutar.

Henry Jiménez es el nuevo fotógrafo favorito de las estrellas.

¿Cómo te vuelves amigo de las estrellas?

Uno de mis primeros amigos al llegar a la Ciudad de México me tendió la mano, (me mudé, soy de Tabasco) es uno de mis mejores amigos de toda la vida, es Sergio Mayer y el me orientó y presentó a unas que otras, Bárbara (Morí) me ayudó también, he tocado puertas escribiendo por Instagram directamente, les mando mi trabajo y ellos deciden si colaboran conmigo, con mi manager y por mi agencia también.

¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido en una sesión de fotos?

Todas las experiencias trato que sean diferentes que sean diversas que no exista presión, que sea muy fluido, una de la más divertidas fue el photoshoot con Julintina, ellas son chavas muy chidas y abiertas a cualquier tipo de ideas, me encantó.

¿Qué proyectos vienen a futuro para ti y para tu canal?

Quiero mudarme a Los Angeles, quiero realmente hacerlo, meterme a la actuación, es algo que me encanta y disfruto, estoy en el proyecto de seguir viajando por el mundo.

¿Qué piensas lograr en próximos años?

Me gusta pensar a futuro y vivir el presente, quiero una vida más estable, correr mi marca de trajes de baño, construir mi propio hotel pero la fotografía y la actuación es algo que quiero hacer toda la vida.