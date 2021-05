Elliot Page y otras estrellas de Hollywood que se identifican como no binarios

Cada vez son más las estrellas que se identifican con el genero “No binario”, una de las más destacadas fue Elliot Page, el actor que recientemente inició su proceso para convertirse en una persona transgénero al anunciar que se identificaba como una persona del sexo masculio, en sus declaraciones el actor también señaló que es una persona “no binaria”

Otra de las celebridades que se ha identificado como no binaria es Demi Lovato, por eso en La Verdad Noticias decidimos traerte una lista de las estrellas de Hollywood que se identifican como no binarias.

Anteriormente te hemos explicado que significa ser “no binario”, por ello hoy te hablaremos de las celebridades que se identifican con este género. Recordemos que otra forma de llamarle a las personas no binarias es Genderqueer, además los pronombres en español para referirse a ellas serían “Elle” o “Elles” aunque su uso aún no es oficial.

Elliot Page

Elliot Page se identifica como no binario

El actor Elliot Page, anteriormente llamado Ellen Page, lanzó un comunicado el 1 de diciembre del 2020, donde declaró sus preferencias de género, asumiendose como una persona transgenero, pero además el actor utilizó los terminos “no binario” y “queer” para describir su identidad.

“Siento una abrumadora gratitud por la increíble gente que me ha apoyado a través de este viaje. No puedo expresar qué tan extraordinario se siente el finalmente amar quién soy lo suficiente para perseguir mi auténtico yo. He sido interminablemente inspirado por tantos en la comunidad trans”

Demi Lovato se identifica con el género no binario

Recientemente se declaró ni binario

Demi Lovato se identificó como persona no binaria y dijo que sintió orgullo de compartir la noticia en Instagram. "Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes", escribió Lovato. "Me enorgullece hacerle saber que me identifico como no binario y que oficialmente cambiaré mis pronombres".

"Esto ha venido después de mucho trabajo de sanación y autorreflexión", continuó. "Todavía estoy aprendiendo y entrando en mí. Compartir esto con ustedes ahora abre otro nivel de vulnerabilidad para mí". Recordemos que Lovato se había identificado previamente como pansexual.

Sam Smith es no binario

Sam aseguró que se identifica como genderqueer

En una conversación con la actriz Jameela Jamil en marzo, Sam Smith habló sobre su identidad de género y otros temas relacionados con la imagen corporal.

"No soy hombre ni mujer. Creo que floto en algún punto intermedio", dijo Smith durante la entrevista , que fue parte del programa de Instagram de Jamil "I Weigh Interviews".

Sam Smith dijo que se dio cuenta de que era no binario cuando descubrió las palabras "no binario" y "genderqueer".

Smith se dirigió a Instagram para anunciar que habían decidido oficialmente cambiar sus pronombres, a pesar de entender que "habrá muchos errores y errores de género".

"Después de toda una vida de estar en guerra con mi género, he decidido abrazarme por lo que soy, por dentro y por fuera", escribió en una larga leyenda. "Todo lo que te pido es que, por favor, inténtalo. Espero que puedas verme como yo me veo ahora".

La estrella de Netflix, Brigette Lundy-Paine

Anunció en Instagram que es no binario

Lundy-Pain, quien protagoniza la serie de Netflix "Atypical" y apareció anteriormente en la película de 2017 "The Glass Castle", aclaró su identidad de género en Instagram.

"Soy no binario, siempre me sentí un poquito niño, un poquito niña, un poquito de ambos. Usar Elle/elles últimamente y se siente bien", escribió Lundy-Pain. "Me daba miedo salir del armario y haber estado posponiendo esto. Pero siento que me lo debo y a todos los que luchamos con el género. Si eres NB, comenta y celébralo. Eres hermoso y estás completo".

Amandla Stenberg es no binaria, pero no necesita pronombres neutros

La actriz aseguró que no necesita pronombres neutros

Stenberg, quien se destacó como una joven actriz interpretando a Rue en "Los juegos del hambre", se declaró por primera vez como persona no binaria en una publicación de Tumblr. Stenberg escribió que no se siente mujer todo el tiempo.

En 2018, Stenberg le dijo al Washington Post que se dio cuenta de que "no necesitaba esos pronombres (neutros) para sentirse cómoda".

Ruby Rose

A Ruby no le incomoda que usen pronombres femeninos para referirse a ella

En 2014, la modelo australiana y estrella de "Batwoman" publicó un video de cinco minutos en YouTube , descrito como "un cortometraje sobre roles de género, Trans y cómo es tener una identidad que se desvía del status quo".

"Publiqué este video que realmente tenía la intención de ser terapéutico para mí y estaba destinado a ser visto por, ya sabes, las cien o más mil personas que están en mi Facebook", le dijo a The Guardian.

Rose continuó diciendo que pasó su infancia "convencida" de que era hombre, a pesar de que le asignó como una mujer al nacer: "Solía rezarle a Dios para que no tuviera senos", dijo.

Ahora, Rose adopta una identidad más fluida. Ella usa pronombres femeninos, pero le dijo a The Guardian que no es "ni" hombre ni mujer.

"Me siento como un chico, pero no siento que debería haber nacido con diferentes partes de mi cuerpo o algo así", dijo. "Siento que todo depende de cómo me visto, cómo hablo, cómo me veo y me siento, y eso me hace feliz. Realmente me siento en un lugar más neutral, por lo que también estoy agradecido".

Estas fueron algunas de las celebridades que al igual que Elliot Page se identificaron como no binarias, es decir que no se identifican con ninguno de los estereotipos marcados como hombre o mujer y que tiene las características tanto masculinas como femeninas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.