Elliot Page se identifica con el género no binario, ¿Qué significa esto?

Elliot Page es uno de los actores que más ha dado de que hablar en el ultimo año, sobre todo despues de dar a conocer que acababa de iniciar su proceso para convertise en una persona transgenero, y que se identificaba con el sexo masculino.

Sin embargo, en sus revelaciones, el actor ha dicho que es una persona No Binaria, y aunque esto podría causar muchas dudas, en La Verdad Noticias te platicamos un poco más al respecto de esta orientación, la cual cada vez es más común de escuchar, después de que más figuras públicas decidieron romper el silencio.

Aunque pudiera ser algo confuso, primero hay que identificar que la antes actriz Ellen Page nació bajo el concepto biologico del sexo femenino, sin embargo, su orientación sexual es diferete, por lo que primero hay que definir “No Binario”.

¿Qué es el género no binario?

De acuerdo con el Centro Nacional para la Igualdad Trangénero, ser una persona No Binaria, es que no se identifica con ninguno de los estereotipos marcados como hombre o mujer. Y es que tiene características de ambos, tanto del masculino como del femenino.

Otra manera de llamar a las personas No Binarias es como Genderqueer. pero también se le conoce como Subgénero, o género fluido. Aunque no son sinónimos exactos, pues de analizar bien pueden tener diferencias mínimas, si pueden ser relacionados.

En concreto, ser una persona no binaria es no identificarse con los roles de género que le fueron “asignados” al nacer.

Para las personas No Binarias, los pronombres neutros son los correctos para referirse a su persona. aunque aún no se puede hacer el uso oficial de “Elle” o “Elles”, según la real academia de la lengua española, estos serían los correctos para utilizarse.

Elliot Page y otros famosos no binarios

Elliot Page no el único famoso que se declara No Binario

No solo el actor Elliot Page se identifica como una persona transgenero no binaria, sino que hay varios famosos que han declarado pertenecer a este grupo de personas, entre ellos la cantante Demi Lovato, quien apenas hace unas semanas dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

Otro de los grandes artistas que ha revelado pertenecer a este grupo es Sam Smith, el cantante y compositor europeo, quien también ha sido una figura de representación de la comunidad LGBT

Por su parte la modelo, y actriz Ruby Rose tamnbien ha revelado ser una persona de género fluido, dentro del espectro no binario, pues para algunas cosas se identifica como hombre, y para otras como una mujer.

LP, mejor conocida como Laura Pergolizzi, es una cantante y compositora recordada por su tema “Lost On Yo” quien abiertamente ha revelado ser una persona no binaria, aunque no le molesta ser llamada con el prefijo “ella”.

¿Qué pasó con Ellen Page?

Su "salida del closet" marcó a toda una generación

La historia de Elliot Page es más que solo haber salido “del closet” y es que el actor dio a conocer que era homosexual en 2014 cuando en una conferencia hablo de los derechos de la comunidad LGBT, un tiempo despues se casó con una mujer. Pero no fue hasta finales del 20 '20 que anunció que iniciaría su proceso de cambio de género.

En los últimos meses se han mostrado varias imágenes de su cambio, y es impresionante la felicidad que le causa ahora sentirse bien con su aspecto.

¿Crees que Elliot Page se sienta mejor ahora tras ser abiertamente una persona no binaria Transgenero?

