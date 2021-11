Elliot Page presume su marcado abdomen en Instagram tras cambio de género.

Elliot Page ha estado haciendo ejercicio. El actor de 34 años mostró su arduo trabajo en una nueva selfie sin camisa a través de su cuenta en Instagram. En la imagen se aprecia a Page posar con confianza frente al espejo, mostrado su marcado abdomen.

Como era de esperarse, la fotografía recibió una abrumadora reacción positiva tanto de las celebridades como de los fanáticos. El actor de “13 Reasons Why”, Tommy Dorfman, escribió “Brooooo”. MJ Rodríguez agregó, “Damn Elliot”, mientras que Rain Phoenix simplemente comentó la imagen con emojis de una llama.

Con un mensaje irónico, que hace referencia a que su nuevo teléfono funciona muy bien, Elliot Page mostró su abdomen con un look muy relajado conformado por unos pantalones deportivos. “Oh Bien, mi nuevo teléfono funciona”, escribió junto a la foto.

¿Desde cuando Elliot Page es transgénero?

El actor, que salió del armario en diciembre de 2020 como transgénero, se sometió a una cirugía superior en el mismo mes. Tiempo después, Elliot Page hizo su debut como transgénero en la alfombra roja de MET Gala 2021.

Elliot Page ha sido abierto sobre su experiencia con la cirugía superior. Reveló en una entrevista con Oprah que quiere ayudar a otras personas a entender lo "que cambia la vida" que puede ser."Quería hablar de ello por un par de razones", le dijo Page a la leyenda del programa de entrevistas.

¿Qué dijo Elliot Page sobre ser transgénero?

“Quería compartir con la gente cuánto ha cambiado mi vida. Y quiero que la gente sepa que no solo me ha cambiado la vida, creo que también me ha salvado la vida y es el caso de tanta gente ... y porque hay un ataque a la atención médica trans en este momento, cuando ya hay tanta falta de acceso o personas trans que ni siquiera quieren ir al médico”, dijo Elliot Page.

La Verdad Noticias informa que Elliot Page hizo historia en marzo como la primera persona trans-masculina en la portada de la revista TIME y también recibió el Premio al Logro anual Outfest en el Festival de Cine LGBTQ Outfest de Los Ángeles en agosto.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.