Elliot Page comparte su primera selfie desde su “cambio” de género

Elliot Page ha compartido su primera selfie en Instagram desde su revelación de género y los fanáticos lo elogian.

El 1 de diciembre de 2020, Elliot Page, anteriormente conocido como Ellen Page, se hizo público para informar al mundo que le habían asignado el género equivocado y que viviría su vida de acuerdo con su yo auténtico.

Elliot Page compartió una selfie en la que usaba anteojos de montura fina, un sombrero negro y una sudadera con capucha a juego que se abrochaba sobre una camisa azul marino abotonada en el cuello. No sonrió, sino que miró directamente a la cámara y le dio una mirada seria.

Junto con la nueva foto, hubo un sentido mensaje de agradecimiento a sus fans y seguidores por su apoyo. El actor expresó su agradecimiento y gratitud por quienes lo han apoyado.

“Desde el fondo de mi corazón, gracias. Su amor y apoyo ha sido el mejor regalo. Mantenerse a salvo. Estar ahí el uno para el otro. Si puede, apoye a @transanta y @translifeline. Nos vemos en 2021”.

Elliot Page tiene 8.5 millones de seguidores en Instagram que se unieron a las celebridades para elogiarlo por su nueva foto. En menos de dos horas, la foto había recibido más de un millón de "me gusta" y más de 19.000 comentarios.

Ellen Page hace su transición a Elliot Page

Elliot Page recibe el apoyo total de Hollywood

Muchas celebridades y ex coprotagonistas compartieron su amor por Elliot Page desde su revelación de género. Jennifer Garner escribió el siguiente comentario: "Mayor, te amo mucho, Elliot’.

Shawn Ashmore escribió esto: "¡Hola Elliot!’; Indya Moore dejó este comentario: "¡Te amo sm!"; Robin Schall escribió: '¡¡Te envío tanto amor !!’.

Elliot Page tiene una lista de trabajo completa. Además de protagonizar The Umbrella Academy que fue elegida para una tercera temporada, tiene tres películas que incluyen Naya Legend of the Golden Dolphin, Ark: The Animated y Robodog.

¿Qué te parece la primera selfie de Elliot Page?, ¿Te sorprendió su cambio de género? Dinos que piensas en los comentarios.

