Ellie Goulding reunió GRANDES ESTRELLAS en su boda con Caspar Jopling (FOTOS)

La reconocida cantante inglesa Ellie Goulding reunió a las estrellas del pop, los artistas y la realeza en su mágica boda con Caspar Jopling.

Ellie Goulding, quien es una famosa cantante inglesa ha sorprendido con su romántica boda al estilo de la realeza británica y en donde reunió a grandes personalidades conocidas a nivel mundial.

Luego de que la bella cantante Ellie Goulding con 32 años, se comprometiera con el comerciante de arte de 27 años en el 2018, ha llegado al altar como toda una princesa.

Ellie Goulding reunió GRANDES ESTRELLAS en su boda con Caspar Jopling (FOTOS)

LOS RECONOCIDOS INVITADOS

Gracias a que es conocida como una de las mejores cantantes a nivel internacional, Goulding reunió a grandes personalidades de la realeza como Sarah, la duquesa de York y sus hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia de York.

Goulding sorprendió al llegar a la catedral en una camioneta Volkswagen azul para ser recibida por los vítores de la gran multitud que se aglomeró a los alrededores del recinto religioso.

Hay que destacar que antes de que llegara la novia la mayoría de los invitados, en autobuses, a la ceremonia de las 15:00 horas, las lluvias habían despejado antes el lugar.

Ellie Goulding reunió GRANDES ESTRELLAS en su boda con Caspar Jopling (FOTOS)

Las princesas y su madre fueron recibidas por Jack Brooksbank, el esposo de la princesa Eugenia, quien fue uno de los padrinos de boda, mientras que la cantante Katy Perry también sorprendió al llegar muy en etiqueta acompañada de Orlando Bloom liderando a las celebridades que llegaron a York Minster y captaron toda a la atención.

Entre otros invitados del mundo de la música también se encontraban James Blunt, mientras que otros invitados del mundo del espectáculo incluyeron a Sienna Miller, Jo Wicks y el comediante Jimmy Carr.

Ellie Goulding reunió GRANDES ESTRELLAS en su boda con Caspar Jopling (FOTOS)

York Minster es la catedral gótica más grande del Reino Unido y, por lo general, una pareja debe tener una "conexión" con el ministro y solicitar una licencia especial para casarse allí, por lo que con anterioridad un portavoz de Minster dijo que la pareja había "cumplido" los criterios de calificación.

Cabe destacar que posteriormente se realizó una mágica recepción en Castle Howard, cerca de Malton, a unos 24 kilómetros de York.

TE PUEDE INTERESAR: Ellie Goulding revela el emotivo secreto de su particular anillo de compromiso

Ellie Goulding reunió GRANDES ESTRELLAS en su boda con Caspar Jopling (FOTOS)

¿QUIÉN ES ELLIE GOULDING?

El mundo de la música la conoce como Ellie Goulding, pero su nombre real es Elena Jane Goulding, quien creció en Lyonshall, un pequeño pueblo rural británico. Allí vivió con sus hermanos y sus padres, los cuales le dieron una crianza bastante estricta, es reconocida a nivel internacional gracias a sus canciones como “Love me like you do”, “I need your love” y “Lights”.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos