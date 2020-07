Ellie Goulding estrena su esperado álbum “Brightest Blue” con colaboraciones/Foto: Live About

Es un día azul brillante para Ellie Goulding, la estrella del pop británico cuyo tan esperado cuarto estudio finalmente llega.

Brightest Blue se divide en dos mitades, y cuenta con un equipo de invitados que incluye Juice WRLD, Lauv, blackbear, Diplo, Swae Lee y ayuda de escritor y productor de Tobias Jesso Jr., Starsmith, ILYA, serpentwithfeet, Chairlift's Patrick Wimberly y Jim Eliot.

Fuera de la música, Goulding es un incansable filántropa y activista. En noviembre de 2017 recibió el Premio Nuevas Voces de las Naciones Unidas en reconocimiento a su activismo, y fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad para el Medio Ambiente de la ONU.

Goulding explotó por la puerta en 2010 después de encabezar la encuesta de BBC Sound of ... y anotar el premio The BRITs Critics 'Choice en rápida sucesión.

Hasta ahora, tiene dos singles y un álbum número 1 en su haber en su tierra natal. Brightest Blue lleva las canciones lanzadas anteriormente "Worry About Me", "Power", "Slow Grenade" y las canciones de 2019 "Close To Me" y "Hate Me".

La nueva música de Ellie Goulding

Su voz entrecortada, la habilidad para un pegadizo pop hook y el disfrute de incursionar en EDM: los atributos distintivos de Ellie Goulding están presentes y son correctos en su primer álbum en cinco años. Pero esta vez, hay una confianza en su voz y composición que no siempre estuvo allí antes.

Goulding se deleita en escribir sobre desamor, ensartando sin esfuerzo a un ex en el abridor Start ("Podría llamar una tregua con alguien que no seas tu") y apuntando nuevamente a ¿Cuán profundo es demasiado profundo?, Un examen brutal, aunque pegadizo y poderoso.

Hay interludios en abundancia, desde el poderoso Cyan hasta Wine Drunk, un homenaje de autoajuste a Imogen Heap . Ambos seguramente formarán la base de pausas emotivas en la próxima gira en vivo de Goulding en abril.

Ellie estrena su nuevo disco en una versión digital con 18 canciones, disponible en plataformas como iTunes y Spotify con grandes colaboraciones como Juice WRLD, Lauv, Diplo y muchos más/Foto: Twitter

Al marcar 18 pistas gigantescas, Brightest Blue tiene dos lados, y aunque el significado de esto se pierde en la era de la transmisión, una obertura extravagante hace que el cambio a EG.0, como se dobla la segunda mitad, sea claro. Su rebelde alter ego toma las riendas en parte del álbum.