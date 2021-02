Ellie Goulding espera a su primer hijo, anuncia embarazo

Ellie Gouldign se ha sumado a la lista de mamás “Pandemias” pues en lo que va de la cuarentena a causa de la pandemia por coronavirus, son varias las famosas que anunciaron embarazos e incluso han dado a luz.

En ese sentido, la cantante de “Love me like you do” reveló en redes sociales la noticia de su avanzado embarazo, el cual ya tiene 30 semanas, es decir, casi 8 meses, por lo que estamos a nada de conocer al hijo de la famosa.

La cantante aprovechó la cuarentena para ocultar su embarazo, el cual fue compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, además de que la revista Vogue Magazine compartió una sesión de fotos que le hizo a la famosa.

Los cambios en Ellie Goulding

La famosa siempre ha destacado por llevar una dieta saludable, sin embargo, aprovechó los antojos que le dan por el embarazo para comer todo aquello que normalmente no comerìa.

“Pasé de presumir mis ensaladas saludables, mis desayunos, comer nueces y semillas y luego todo lo que quería era McDonalds. Estaba un poco aterrorizada, de repente quería todas las cosas malas”

La famosa también resaltó que a lo largo de su embarazo ha pasado por momentos de cansancio, y ahora respeta mucho más a mujeres que son mamás.

“No estoy diciendo que cada segundo de este embarazo haya sido miserable, pero tengo un nuevo respeto por cualquier mujer que tenga hijos”.

La famosa aun no ha revelado exactamente cuando debe nacer su hijo, tampoco se conoce el sexo del bebé, y por tanto aun no hay un nombre para el menor, pero en La Verdad Noticias estaremos al pendiente de los detalles sobre el embarazo Ellie Goulding.

¿Te gusta la música de esta famosa?, ¿Crees que sea una gran mamá?

