Ellie Goulding es la elegida para conducir el Billboard: Women in Music 2018(FOTOS)

La bella cantante Ellie Goulding será la encargada de conducir el evento Women in Music 2018 de la revista Billboard el proximo jueves 6 de diciembre en la ciudad de Nueva York.

La cantante se ha caracterizado como una de las cantantes con participaciones en diversas organizaciones, actualmente es embajadora ambiental global de la ONU y patrocinadora del Proyecto Marylebone, el cual trabaja para proporcionar viviendas y recursos para mujeres afectadas por violencia doméstica y falta de vivienda; además participa en el proyecto “Streets of London”, que recauda fondos para ayudar a abordar la falta de vivienda en Londres y se involucra en causas que promuevan la lucha contra el cambio climático.

En el lado musical Goulding ha posicionado seis éxitos en el Top 10 de Billboard Pop Songs, entre las cuales se encuentran las canciones “Lights”, “Burn”, “Love Me Like You Do” y su más reciente colaboración con Diplo y Swae Lee, “Close to Me”, la cual debutó en el Billboard Hot 100.

TE PUEDE INTERESAR: Huelga Aristemo: la comunidad LGBT dejará de ver a Mi Marido Tiene Más Familia

Billboard Women in Music 2018 galardona a mujeres en la industria musical que han hecho contribuciones significativas en su carrera musical, que han inspirado a generaciones de mujeres para continuar con sus aportaciones en la industria y que en esta ocasión será transmitida a través de Twitter el 6 de diciembre de 2018 a las 6 de la tarde hora central de México.