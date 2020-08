Ellen Pompeo ya piensa en su RETIRO de Grey's Anatomy

Ellen Pompeo no planea quedarse en Grey's Anatomy para siempre. La actriz de 50 años apareció en el último episodio del podcast Armchair Expert de Dax Shepard y reveló cuándo será el momento de dejar de interpretar a Meredith Grey, un papel que ocupa desde 2005.

"No quiero ser las uva muriendo en la vida", dijo.

"Verme envejecer de 33 a 50 ahora en la pantalla, no es tan divertido. Porque realmente lo ves porque estoy con la misma ropa, estoy en el mismo personaje. La forma en que me veo envejeciendo”.

Ellen Pompeo dejará Grey’s Anatomy

La actriz cree que al mismo tiempo el objetivo general de su vida es mantener siempre bajo control de su ego. No quiere decir mentiras.

“No miento sobre mi edad. No pongo nada en mi cara. No quiero decir ninguna mentira. No me estoy haciendo ningún favor ", continuó Pompeo.

Así mismo considera que ciertamente es mejor irse más temprano que tarde, en este punto, después de haber hecho lo que ha hecho.

“Irse cuando el programa todavía está en la cima, es definitivamente un objetivo. No estoy tratando de permanecer en el programa para siempre. De ninguna manera. La verdad es que, si me agrado demasiado y ya no estoy agradecida, no debería estar allí".

Sin embargo, en este punto, Ellen Pompeo, la protagonista de la famosa serie de doctores todavía está agradecida por su papel, algo a lo que atribuye en gran medida ser productora del programa.

"No aburrirse y llamar, es un maratón, no un sprint. Tienes que saber cuándo puedes reducir la velocidad y cuándo puedes acelerar. Solo trato de controlarme todo el tiempo", dijo.

Estar involucrado en la historia y tener cierto control sobre la historia y hablar sobre cosas “que creo que son interesantes es algo que ayuda".

Meredith Grey podría llegar a su fin en la serie Grey's Anatomy

"Lo que en esta coyuntura me hace seguir adelante es porque el programa es un monstruo, tenemos esta enorme plataforma y tenemos algún tipo de margen para hablar sobre la trata de personas, para hablar sobre agresión sexual, para hablar sobre las grandes farmacéuticas", agregó Pompeo.

Entonces, si pueden impartir algunas ideas, la actriz que da vida a Meredith Grey, considera que es una plataforma importante. Así que trato de mantenerse en un lugar de gratitud.

Ellen Pompeo admitió que una vez estuvo a punto de dejar el programa cuando Sandra Oh se fue en 2013.

"Para ser honesto, cuando Sandra Oh dejó el programa, pensé, 'Uf. ¿Cómo puedo seguir sin Sandra?' Porque, a pesar de lo asombroso que es Patrick, él no estuvo mucho en el programa”.

El impacto del actor es tan grande obviamente, es una parte tan icónica del programa, “pero más de mi trabajo, mis escenas del día a día, fueron con Sandra", explicó Pompeo. "Y ella era una compañera de escena increíble. Entonces pensé, '¿Hay un espectáculo sin Sandra?'"

En ese momento, Pompeo también tuvo que sopesar sus opciones basándose en el potencial de su carrera después de Grey's.

"Sandra es un tipo diferente de actriz. Estuvo en un programa de gran éxito antes del de Grey... Nunca dudes si Sandra volverá a trabajar, ¿verdad? Trabajará para siempre, ¿verdad?" Dijo Pompeo. "Pero yo, yo estaba como, '¿Voy a trabajar de nuevo o voy a ser tan encasillado?'"

Después de decidir quedarse, Ellen Pompeo se enfrentó a la decisión de quedarse o irse cuando Patrick Dempsey, su interés amoroso en pantalla, dejó el programa en 2015.

"Cuando Patrick se fue, tenía algo que demostrar. Porque ahora volvemos a esa conversación de negociación”.

Él dejó la temporada 11 y luego Ellen estaba renegociando la temporada 12, así que podría haberse ido porque el hombre se fue, lo cual no es una historia que quiere decir que ya no está aquí, “así que tengo que irme", dijo Pompeo.

“Entonces esa historia se convierte en, ¿qué puedo hacer sin el hombre? Porque me habían metido eso en la cabeza durante tanto tiempo, que no era buena sin él. Entonces tuve que volver a escribir el final de esa historia y decir: "Bueno, ¿quién tiene razón? ¿Ellos tienen razón o yo tengo razón? ¿Soy realmente bueno sin él?".

La actriz tuvo que hacerse cargo de ese guión y reescribir esa historia y demostrarme que estaban equivocados en todas las cosas que le metieron en la cabeza durante todos esos años.

Su elección de permanecer cristalizada después de confirmar que tendría voz en sus historias, además de comprometerse a cambiar el entorno en el set.

“Después de que Patrick se fue, dije: 'Está bien, me voy a quedar. Voy a demostrar que me necesitan'. Pero también quería cambiar la historia de la experiencia del programa y quería ver si podíamos cambiar la cultura y hacer del set un lugar feliz”, dijo Pompeo.

“Me enseñaron, me mostraron, me copiaron mucho mal comportamiento, así que ese fue otro desafío para mí”.

Tiene la oportunidad de hacer este paquete de dinero porque el estudio la necesita, pero ¿qué más puede hacer?, ¿Qué más puedo hacer por ella misma? ¿Con qué otro desafío puede enfrentarse?.

La temporada 17 de Grey's Anatomy se encuentra en la fase de preproducción ahora.