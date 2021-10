Ellen Pompeo habría recibido millones por ocultar abusos de Patrick Dempsey

El "How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy" de la periodista Lynette Rice reveló los supuestos abusos del ex-protagonista, Patrick Dempsey y como su co-protagonista, Ellen Pompeo habría sido sobornada para encubrirlo.

Las acusaciones que relata el libro habrían sido reveladas por el también ex-protagonista Isaiah Washington, quien asegura que Ellen Pompeo recibió 5 millones de dólares para no hablar del comportamiento de Dempsey durante el auge del movimiento #MeToo.

Las oscuras revelaciones sobre por qué Patrick Dempsey abandonó Grey’s Anatomy han sorprendido a fans; presuntamente, el comportamiento del actor en el set era tan tóxico que infundía miedo entre todos sus compañeros.

Pelea entre Isaiah Washington y Patrick Dempsey

Isaiah Washington y Patrick Dempsey se pelearon a golpes en Grey´s Anatomy

En 2007, Katherine Heigl hizo que despidieran a Isaiah Washington al revelar que usó palabras homofobicas en el set y de acuerdo al libro de Rice, esto habría sucedido durante una fuerte pelea con Patrick Dempsey.

"Ese lunes llega tarde. En lugar de disculparse por ello, se me enfrentó a la cara y me agredió tres veces. Físicamente. Hice lo que tenía que hacer como hombre", relató el propio Washington en el libro, antes de admitir haber hecho los comentarios en contra de T.R. King.

"Se fue por Patrick, lo empujó contra la pared y le dijo: 'no me puedes hablar a mí como le hablas al maricón de T.R.", relató el guionista de Grey´s Anatomy, Harry Weksman. Aunque Washington fue obligado a disculparse, dejó la serie poco después.

¿Ellen Pompeo es racista?

Ellen Pompeo es acusada de racismo

Como te informamos en La Verdad Noticias, Ellen Pompeo discutió con actor ganador del Oscar en el set de Grey's Anatomy. Se trataba de Denzel Washington, quien dirigió un episodio de la serie en 2016 y de acuerdo al actor de Burke, no le sorprende que haya tenido problemas con la actriz.

"Ella realmente piensa que es buena con la gente negra, pero no lo es", explicó el actor sobre Ellen Pomepo, además, afirmó que también Patrick Dempsey ha tenido comportamientos y comentarios racistas en el set de Grey´s Anatomy.

