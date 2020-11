Ellen Pompeo dice que tuvo “química instantánea” con Patrick Dempsey al conocerlo

Ellen Pompeo, protagonista de la exitosa serie de drama médico de ABC, Grey’s Anatomy, pasó gran parte de su tiempo en el programa con su co-estrella, Patrick Dempsey.

Cuando los dos artistas se conocieron en su audición para Grey´s Anatomy, tenían una conexión que sería la base de una de las parejas más queridas del programa, donde Ellen Pompeo interpreta a Meredith Grey en Grey's Anatomy.

En el episodio piloto, Meredith se encuentra con un hombre en un bar y duermen juntos. Al día siguiente, comienza su pasantía quirúrgica en un hospital de Seattle, solo para descubrir que su aventura de una noche, Derek Shepherd, también es médico allí, y trabajarán juntos.

Meredith y Derek tienen una relación intermitente durante las primeras temporadas. Después de muchas complicaciones, se casan y dan la bienvenida a dos hijos a su familia. En la temporada 11, Derek muere debido a complicaciones de una cirugía después de un accidente, mientras su esposa está embarazada de su tercer hijo.

Shonda Rhimes quería a otro actor para Derek

Ellen Pompeo dudaba en asumir el papel que la hizo famosa. “Una vez que conocí a [la creadora de la serie] Shonda [Rhimes], ella me convenció y yo quería hacer el papel”, le dijo a Variety en 2020.

“Y luego hablamos sobre los hombres que harían una audición conmigo. Ella tenía su favorito, realmente le gustaba Isaiah Washington. Yo sabía que la cadena nunca se irá a favor de que mi interés amoroso sea un hombre negro", continuó Pompeo

Patrick Dempsey, Isaiah Washington y Ellen Pompeo en ‘Grey’s Anatomy’

“Sabía que eso nunca funcionaría. Pero vino a la prueba de pantalla de todos modos". Al final, Isaiah Washington fue elegido como Preston Burke, un cirujano cardiotorácico, quien salió de la serie en la temporada 3.

Pompeo sabía que Dempsey era la mejor opción

Después de hacer su prueba de pantalla con Patrick Dempsey, Ellen Pompeo no dudó en saber quién sería el perfecto Derek para su Meredith.

“Tan pronto como conocí a Dempsey, pensé, 'Tiene que ser este tipo. Este es el tipo.Tuvimos química instantánea desde el momento en que nos conocimos".

Ellen Pompeo y Patrick Dempsey protagonizaron "Grey´s Anatomy" por 11 temporadas

Aunque pensó que a Shonda Rhimes no le agradaba cuando asistió a su primera audición, Patrick Dempsey sentía lo mismo por Ellen Pompeo cuando finalmente leyeron juntos.

"Conocí a Ellen, y su acento de Boston me iluminó porque yo era de Maine", dijo a TV Guide en 2013. "Entonces, inmediatamente tuve una gran conexión con ella".

¿Por qué era famoso Dempsey en ese momento?

Antes de que Grey's Anatomy lo convirtiera en una estrella de televisión, Patrick Dempsey era conocido por una gran cantidad de comedias románticas populares en los años 80, incluidas Loverboy y Happy Together.

El actor era considerado un rompecorazones en ese momento y luego tuvo un resurgimiento en el género durante la década del 2000 con películas como Sweet Home Alabama.

Pero Pompeo no estaba familiarizada con su trabajo. "Es gracioso, nunca antes había visto ninguna de sus películas", dijo. “Muchas chicas habían visto Can’t Buy Me Love. Me gustaban las películas gay cursi. Me gustaban las películas de John Waters y Twin Peaks, ese David Lynch, cosas cursis. No me gustaban las cosas normales de las chicas adolescentes".

¿Imaginas a otro actor dando vida a Derek?, ¿Extrañas la "química instantánea" entre Patrick Dempsey y Ellen Pompeo?