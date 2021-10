Ellen Pompeo discutió con actor ganador del Oscar en el set de Grey's Anatomy

Ellen Pompeo contó el día que tuvo una fuerte pelea con Denzel Washington, actor ganador al Oscar, en pleno set de Grey’s Anatomy, cuando debutó como director de televisión en 2015 cuando estuvo a cargo de un episodio de la temporada 12 de la famosa serie.

En la realización del episodio ‘The Sound of silence’, ambos actores protagonizaron una fuerte discusión frente a los demás actores y es que la protagonista de la famosa serie médica no estaba conforme con las órdenes del nuevo director.

Reconoció su “asombroso” trabajo como director, pero pese a que todo parecía ir bien, en una escena todo se quebró cuando ella tuvo que improvisar su diálogo al ver la “poca emotividad” que tenía la escena.

Tras contar que casi abandona Grey 's Anatomy en la sexta temporada, la actriz y productora reveló impactantes detalles del proyecto de la despuntó a la fama internacional.

Ellen Pompeo tuvo fuerte pelea con Denzel Washington

Denzel Washington explotó contra Ellen en una escena del capítulo

Fue en un episodio de su podcast Tell Me With Ellen Pompeo, en el que estuvo como invitado Patrick Depsey, que el actor que fue su pareja en la serie, le preguntó cómo había sido estar bajo las órdenes de Denzel Washington, y ella reconoció que aunque fue bueno, tuvieron una pelea por la actuación.

Todo fue cuando grabaron la escena final del episodio en el que la doctora Meredith Grey que escuche las disculpas del hombre que la lastimó gravemente y le rompió la mandíbula mientras le brindaba atención médica.

Se trataba de una escena emotiva y la actriz se vio obligada a improvisar su diálogo cuando el actor que interpretó al hombre que la agredió, no la vio a los ojos cuando le pidió disculpas, por ello inició todo, según se dijo a La Verdad Noticias.

“Le grité y le dije: ‘Mírame cuando te disculpes. Mírame’, y eso no estaba en el diálogo, y Denzel se volvió loco. Él estaba como de ‘soy el director’”

“Yo estaba como de ‘escucha papá, este es mi programa, este es mi set. ¿A quién le estás contando? Apenas sabes dónde está el baño”.

Terminó diciendo que lo respeta como actor, y director, pero no todo fue miel sobre hojuelas cuando trabajaron juntos. Pese a que no todo terminó bien, la actriz dijo que ahora tienen una buena relación.

¿Dónde actuó Ellen Pompeo?

La actriz ha tenido otros papeles además de Meredith Grey

Además de ser la protagonista de Grey’s Anatomy, también tuvo importantes participaciones en los siguientes proyectos:

Golpe maestro

Nobody’s Perfect Corto

Aquellas juergas universitarias

El compromiso

Atrápame si puedes

Tras casi 20 años de actuar y producir la famosa serie de televisión, Ellen Pompeo ya piensa en su retiro de Grey’s Anatomy, por lo que el final del proyecto podría estar más cerca de lo pensado.

