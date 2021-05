Ellen Page y otras celebridades que se han cambiado de sexo

Elliot Page se ha convertido en el famoso del que todo el mundo está hablando actualmente, debido a que tras un largo proceso, finalmente se mostró al mundo como realmente quería ser, dejando atrás a Ellen Page, su antigua identidad.

Asimismo, la comunidad transgénero ha conseguido un gran apoyo tras la valiente aparición de Elliot, sin embargo no ha sido el primero, pues en Hollywood existen muchas estrellas que se han cambiado de sexo desde hace años.

Aunque Elliot Page publicó una foto suya en traje de baño para darse a conocer al mundo, también abrió la puerta para que otras celebridades trans fueran reconocidas, y a continuación te hablaremos de algunas de ellas.

Elliot Page y otras celebridades trans en Hollywood

Elliot Page ha ayudado a dar reconocimiento a personas trans en Hollywood

Laverne Cox se convirtió en uno de los íconos trans tras su participación en la serie Orange is the new black y también alertó a los medios sobre los peligros que enfrentan las personas trans, ya que fue atacada en varias ocasiones en Los Angeles.

Otra de las famosas más destacadas es Valentina Sampaio, quien se convirtió en la primera modelo transgénero en aparecer en la portada de la exclusiva revista de trajes de baño Sports Illustrated, y en 2019 se volvió la primera modelo trans de Victoria´s Secret.

Zack Barack causó un gran impacto por ser el primer actor transgénero que participa en el universo cinematográfico de Marvel, pues apareció como uno de los compañeros de Peter Parker en Spider-Man: Far From Home.

Celebridades transgénero que no conocías

Caitlyn Jenner es una de las mujeres trans que más impacto ha causado

Como te informamos en La Verdad Noticias, Elliot Page es el actor trans del momento, sin embargo hace unos años uno de los integrantes más longevos del clan Kardashian-Jenner se declaró abiertamente transgénero, hablamos de Bruce Jenner, quien ahora es conocida como Caitlyn Jenner.

Actualmente se continúa luchando por los derechos de las personas transgénero y la comunidad LGBT en general, y gracias a Ellen Page ahora Elliot Page y otras famosas y famosos, el apoyo ha aumentado en los últimos meses.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.