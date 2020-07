Ellen DeGeneres y su programa bajo investigación por quejas de racismo

Ellen DeGeneres y el equipo de trabajo de su programa están bajo investigación interna luego de las preocupantes denuncias de racismo e intimidación por parte de ex empleados.

El programa de televisión ha sido objeto de críticas durante las últimas semanas por un artículo de Buzzfeed News que reveló una serie de comportamientos preocupantes del detrás de escena del popular programa de Ellen DeGeneres.

Ahora se ha informado que WarnerMedia, que posee y distribuye el programa, está iniciando una investigación interna sobre lo que sucedió en la serie de Ellen DeGeneres.

Warner Bros. investigará al programa de Ellen DeGeneres

Los ejecutivos de la productora de Warner Bros. enviaron un memorando a los empleados la semana pasada sobre las acusaciones.

En la nota, anunciaron que el grupo de relaciones con los empleados de WarnerMedia y una firma de terceros mantendrán entrevistas con el personal de The Ellen Show para discutir sus propias experiencias.

Además de ex-empleados, varias celebridades han hablado del ambiente tóxico del show de Ellen

La noticia de BuzzFeed publicó declaraciones de 10 ex empleados de The Ellen Show, todos los cuales tuvieron experiencias negativas con los productores y jefes de la serie.

Se mencionó que Ellen DeGeneres no estuvo involucrada en los incidentes, pero se le instó a asumir cierta responsabilidad por la atmósfera tóxica del set.

Las acusaciones en contra de Ellen DeGeneres

Entre las acusaciones en contra de The Ellen Show de Ellen DeGeneres, los productores se burlaron de dos miembros del personal negros por 'parecerse demasiado', mientras que a otro se le pidió que retirara una página de GoFundMe para facturas médicas no cubiertas por la póliza de seguro del programa, porque 'afectaría la imagen de Ellen'.

Otra fuente dijo a BuzzFeed News: "Sienten que todos los que trabajan en The Ellen Show tienen la suerte de trabajar allí: "Entonces, si tienen un problema, deben irse porque contrataremos a alguien más porque todos quieren trabajar aquí".

"Creo que los productores ejecutivos la rodean y le dicen: "Las cosas van muy bien, todos están contentos", y ella simplemente cree eso, pero es su responsabilidad ir más allá".

En respuesta, los productores ejecutivos de The Ellen Show, Ed Glavin, Mary Connelly y Andy Lassner, publicaron una declaración conjunta, que decía: "En el transcurso de casi dos décadas, 3,000 episodios y empleando a más de 1000 miembros del personal, nos hemos esforzado por crear un ambiente de trabajo seguro e inclusivo. Estamos realmente desconsolados y lamentamos saber que incluso una persona de nuestra familia de producción ha tenido una experiencia negativa. No es lo que somos y no lo que nos esforzamos por ser, y no la misión que Ellen nos ha establecido".

"Para que conste, la responsabilidad del día a día del show de Ellen depende completamente de nosotros", continuaron. "Tomamos todo esto muy en serio y nos damos cuenta, ya que muchos en el mundo están aprendiendo, que necesitamos hacerlo mejor, estamos comprometidos a hacerlo mejor y lo haremos mejor".