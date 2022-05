Ellen DeGeneres se prepara para su despedida televisiva: "Ha estado llorando".

Durante las dos semanas previas al final de su programa de entrevistas de larga duración en televisión, Ellen DeGeneres estuvo emocionada, dijeron las fuentes al medio estadounidense Page Six. "Ellen ha estado llorando... las pocas semanas previas al final fueron muy emotivas", dijo una fuente.

En los estudios Warner Bros. en Burbank, California, a los que ha llamado hogar durante casi 20 años, DeGeneres, de 64 años, filmó su último episodio de “The Ellen DeGeneres Show” el 28 de abril.

El último programa de The Ellen DeGeneres Show, que se transmitirá el 26 de mayo, presenta una lista de invitados de primer nivel, incluidos Jennifer Aniston y Pink, quienes aparecieron en el primer episodio el 8 de septiembre de 2003. Billie Eilish, Michelle Obama, Justin Timberlake y Zac Efron también aparecieron en los últimos programas.

Ellen DeGeneres triste por su final en la televisión

Pero aunque DeGeneres estaba triste por ver el final de su carrera de 19 años, no quería salir con fuerza. No hubo alfombra roja en su desfile final, como querían algunos que la conocen. “Ella quería salir en silencio”, dijo una fuente de televisión de alto nivel a Page Six: “Eran amigos y familiares del elenco y el equipo en la audiencia”.

“Ellen, al 100 por ciento, lo hizo en sus propios términos. Salió como ella quería. No hubo un ojo seco en la casa el último día”, dijo otra fuente que conoce a DeGeneres. De hecho, el ícono de "Friends", Aniston, comenzó a llorar tan pronto como entró al set y abrazó a DeGeneres.

La esposa de DeGeneres, Portia de Rossi, de 49 años, estuvo en el set durante las últimas dos semanas para apoyarla, al igual que muchos de los amigos del comediante y su hermano Vance DeGeneres.

¿Cuándo se declaró gay Ellen DeGeneres?

La conductora Ellen DeGeneres se declaró gay en su exitosa comedia "Ellen" hace 25 años. Su programa de entrevistas fue igualmente innovador. Después de un escándalo que casi la hizo renunciar en 2020, un experto de la industria que conoce a DeGeneres observó: “La gente olvida que este fue un programa que cambió la cultura.

“Cuando Ellen comenzó el programa, el estudio le dijo 'no puedes decir 'nosotros' cuando hablas de tu novia', eso es con lo que estaba lidiando al principio.

“Nadie pensó que el programa saldría al aire, incluso venderlo al principio fue muy difícil. Ella siempre quiso ir a 19 temporadas, tenía personas que dependían de ella para su sustento... ella superó los últimos dos años. Pero fue una gran carrera”.

La Verdad Noticias recuerda que DeGeneres anunció su salida en mayo pasado. Llegó 10 meses después de que una exposición de Buzzfeed News detallara las acusaciones de un lugar de trabajo tóxico en el set de Ellen.

