Ellen DeGeneres rompe en llanto al hablar de las críticas y las protestas

Ellen DeGeneres rompió en llanto durante su video de Instagram ayer cuando dijo 'no es un mundo justo' en respuesta al asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. La presentadora del programa de entrevistas, de 62 años, estaba visiblemente molesta ya que admitió que no sabía "qué decir" días después de que Don Lemon de CNN la instó a ella y a otros miembros de la caridad, como Oprah y Jane Fonda, a tomar más voz. postura sobre el tema.

A la luz del clima actual, Ellen, que ha estado publicando fotos en apoyo de las protestas, se dirigió a Instagram para hablar directamente con sus 89,6 millones de seguidores. Ella dijo: "Entonces, he estado publicando mis pensamientos y mi postura sobre esto, pero no he hablado directamente porque no sé qué decir.”

Aunque la presentadora estadounidense es considerada una activista, en los últimos meses se ha visto envuelta en escándalos, donde diversas personas aseguran que en realidad ella es una persona mala e incluso racista/Foto: Infobae

"Estoy tan triste y enojada, y sé que no voy a decir lo correcto, y sé que habrá muchas personas que lo estarán, en desacuerdo con lo que digo. Pero tengo una plataforma y una voz, y siempre he defendido la igualdad, siempre he querido ser una voz para las personas que sienten que no tienen voz", expresó la presentadora.

Tomando varias pausas, continuó: "Porque sé lo que se siente, y tal vez no estás de acuerdo con cómo está saliendo, pero tienes que entenderlo, y luego podemos curarlo. Yo solo... Yo solo..., lo siento, que ha llegado a esto. Realmente no sé qué decir, aparte de que esto ha continuado, demasiado, demasiado tiempo".

"La gente se ha salido con la suya, y eso es lo que está sucediendo". Agregando: "Así que tenemos que ver la justicia, y tenemos que ver la justicia para todos, porque en este momento este no es un mundo justo, en absoluto, no sé si alguna vez será completamente justo.

"Pero aún tenemos un largo camino por recorrer para acercarnos a ser justos. Y si no entiendes esto, nunca has sentido que no te escucharon o que no eras igual". La comediante concluyó el video prometiendo que todos encontrarán "paz y comunicación".

En el pie de foto de su publicación, instó a sus admiradores a "firmar una petición. Hacer una donación. Infórmese. Llame por teléfono". La estrella de televisión es una de varias caras famosas de alto perfil que han salido en apoyo de los manifestantes por la muerte de George Floyd.

Las críticas contra Ellen DeGeneres

Ha habido protestas en todo el país desde que las imágenes de video en Minneapolis la semana pasada mostraron al oficial blanco, Derek Chauvin, arrodillado en el cuello de George. El ex camionero fue arrestado después de que un empleado de la tienda llamó al 911 y lo acusó de comprar cigarrillos con un billete falsificado de $ 20.

El hombre de 46 años murió momentos después de decirles a los oficiales que lo arrestaron, Derek Chauvin, Thomas Lane, J. Alexander Kueng y Tou Thao, que no podía respirar.

La apariencia emocional de Ellen se produce después de que se enfrentó a una serie de acusaciones embarazosas de que es "mala" con el personal y los fanáticos. La presentadora del programa de entrevistas fue criticada por primera vez en marzo y luego nuevamente cuando una ex empleada enojada afirmó que todos los informes recientes de su comportamiento "grosero" son "verdaderos".

Ellen DeGeneres es el perfecto ejemplo de hipocresía clasista ya que cuando comparte con Bush dice qué hay que ser nice con todos por igual sin importar ideologías pero a su personal lo trata de la mierda.#EllenDeGeneresIsOverParty — yegaddelino zamolodchikov (@diosddiel) April 7, 2020

La última historia surgió después de que un ex guardaespaldas calificara a la multimillonaria como alguien "fría". Pero Ellen ha ignorado públicamente las afirmaciones y, en cambio, ha continuado conectando su programa EllenTube en el cierre, también compartiendo actualizaciones sobre sus empresas caritativas.