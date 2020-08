Ellen DeGeneres recibe apoyo de su hermano Vance en medio del escándalo

El hermano mayor de Ellen DeGeneres la respalda.

Mientras las estrellas emiten su apoyo público o critican a la anfitriona durante el día en medio de acusaciones de un ambiente de trabajo tóxico detrás de escena en su espectáculo de larga duración, el hermano mayor de la comediante, Vance DeGeneres, ha dejado en claro públicamente cuál es su posición.

Ellen DeGeneres apoyada por su hermano

"Si crees que Ellen permitiría a sabiendas el acoso o el racismo en su programa, no conoces a mi hermana", tuiteó el productor de la película el martes 4 de agosto.

Y continuó diciendo que ella ha sido y sigue siendo una luz brillante en una oscuridad mundo. Es una de las personas más amables y generosas que jamás conocerás. Y una de las más divertidas.

The Ellen DeGeneres Show está en el ojo del huracán

En Facebook, Vance no se mordió las palabras cuando denunció las críticas contra su famosa hermana, escribiendo: "Ok, necesito decir algo. Mi hermana está siendo atacada brutalmente. Y déjenme asegurarles que todo es una tontería. "

Vance se alineó aún más con su hermana, y le dijo a sus contactos de Facebook que ayer hizo una declaración simple que decía 'Apoyo a Ellen'.

“Solo un puñado de mis 'amigos' de Facebook respondieron. Si no apoyas a Ellen, entonces no me apoyas a mí, así que por favor no me hagas amigo. Estoy harto de que mi hermana sea atacada. Ella siempre lo hará, se opondrá a la intimidación de cualquier tipo. Es una mujer inteligente y fuerte que ha marcado una diferencia positiva en el mundo”.

Se dirigió a sus amigos que respondieron con apoyo para Ellen y para su familia; “muchas gracias. Significa un lote."

La voz de Vance se une a una creciente lista de celebridades y acusadores anónimos que han compartido sus supuestas experiencias con el programa y DeGeneres, tanto buenas como malas.

The Ellen DeGeneres Show

Entre las acusaciones se encuentra la afirmación, según BuzzFeed News, de que los gerentes instruyeron a los empleados para que no hablaran con la anfitriona si la veían en la oficina.

Un ex empleado le dijo a BuzzFeed News: "Si quiere tener su propio programa y tener su nombre en el título del programa, necesita involucrarse más para ver qué está pasando creo que los productores ejecutivos la rodean y le dicen ella, 'Las cosas van bien, todos están felices', y ella solo cree eso, pero es su responsabilidad ir más allá de eso ".

En una carta al personal, la famosa presentadora abordó las quejas emergentes, escribiendo en parte: "En el primer día de nuestro programa, les dije a todos en nuestra primera reunión que The Ellen DeGeneres Show sería un lugar de felicidad, nadie jamás plantearía su voz, y todos serían tratados con respeto. Obviamente, algo cambió, y me decepciona saber que este no ha sido el caso. Y por eso, lo siento. Cualquiera que me conozca sabe que es lo contrario de lo que creo y lo que esperaba para nuestro show".

La estrella también asumió la titularidad final y declaró: "Mi nombre está en el programa y todo lo que hacemos y me responsabilizo de eso".

Luego de las recientes acusaciones públicas sobre el ambiente y la cultura del lugar de trabajo del programa, se realizó una investigación interna en Warner Bros, desde entonces confirmó que se encontraron algunas "deficiencias".

"Warner Bros. y Ellen DeGeneres se toman muy en serio las recientes denuncias sobre la cultura laboral del programa. Esperamos determinar la validez y el alcance de las denuncias informadas públicamente y comprender la amplitud de la cultura cotidiana del programa", Warner Bros comenzó en un comunicado.

Continúa: "Como resultado, WarnerMedia entrevistó a docenas de empleados actuales y anteriores sobre el medio ambiente en The Ellen DeGeneres Show".

Era importante tanto para Warner Bros. como para Ellen que se pudiera escuchar al mayor número posible de personas vinculadas al programa. "The Ellen DeGeneres Show es, y siempre se ha esforzado por ser, un lugar que trae positividad al mundo ".

"Y aunque no todas las acusaciones fueron corroboradas", continuó la declaración, "estamos decepcionados de que los hallazgos principales de la investigación indicaran algunas deficiencias relacionadas con la gestión diaria del programa”.

Identificaron varios cambios de personal, junto con Warner Bros. y Ellen DeGeneres se comprometen a garantizar un lugar de trabajo basado en el respeto y la inclusión.

“Estamos seguros de que este curso de acción nos llevará a tomar medidas apropiadas para abordar los problemas que se han planteado y están dando los primeros pasos para implementarlos. hacia el camino correcto para el espectáculo".