Ellen DeGeneres no tiene idea de donde salió la regla de “No mirarla a los ojos”

Ellen DeGeneres no tiene idea de dónde vino la “regla de no contacto visual”, que fue revelada en las declaraciones de sus ex-empleados sobre el ambiente tóxico de trabajo en el programa, según informó Page Six.

En caso de que se lo perdiera, supuestamente se les dijo a los miembros del personal de The Ellen DeGeneres Show, que nadie podía hacer contacto visual con la notoria presentadora del programa de televisión.

Las fuentes que hablaron con el medio antes mencionado afirman que Ellen DeGeneres habló con sus empleados el lunes por la tarde y mencionaron la regla tácita de que la gente no puede mirarla a los ojos.

Ellen DeGeneres niega haber creado la infame regla del "no contacto visual"

Ellen DeGeneres les dijo a sus empleados: "No sé dónde empezó", y luego les dijo que la miraran. La presentadora del programa de televisión dijo que no tenía idea de dónde venía y que es completamente impropio de ella crear una regla tan "loca".

Ellen DeGeneres niega haber creado tal regla

Ellen DeGeneres describió la supuesta regla del "no contacto visual", como "simplemente no cierto", sin embargo, un ex productor australiano de Today afirma que uno de los miembros del personal le dijo que no mirara a la presentadora cuando fue a visitar el set en 2013.

Neil Breen reflexionó sobre una conversación que tuvo con uno de sus productores, y dice que le dijeron que Ellen DeGeneres entraría para hablar con Richard, el presentador, y luego se iría, sin hablar con nadie.

Ellen se reunirá con más empleados del programa

Según se informa, las fuentes también dijeron que Ellen DeGeneres estaba emocionada de hablar más con su personal en las próximas semanas, especialmente porque el programa se está preparando para volver al aire.

Las fuentes afirman que Ellen DeGeneres tiene planes de hablar mucho más con su personal una vez que comience de nuevo la producción de The Ellen DeGeneres Show.

Además, WarnerMedia está a punto de terminar su investigación sobre la conducta del personal en The Ellen DeGeneres Show, que, hasta ahora, ha llevado al despido de tres productores ejecutivos diferentes, debido a acusaciones de abuso y conducta sexual inapropiada.

Deadline informó recientemente que hay algunos empleados en la serie que han hablado sobre lo bien que están las cosas en el set, incluido el DJ interno, ahora converido en coproductor ejecutivo, Stephen Boss, quien dice que "ha habido amor".

