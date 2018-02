La conductora estadounidense le hizo un gran y emotivo regalo a su amigo

Fue el mes de mayo de 2017, cuando el conductor estadounidense, Jimmy Kimmel, compartió con su público que su recién nacido Billy, tiene un mal en el corazón que lo estaba afectando mucho y por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía. Tras esto ahora su amiga y conductora Ellen DeGeneres le hizo un gran regalo a su familia.

A raíz de la situación tan delicada en la que se encuentra su pequeño Billy, Jimmy, quien será el próximo conductor de los Oscar este domingo 4 de marzo en Los Ángeles, California, se ha dedicado a recaudar fondos para Children´s Hospital, de Los Ángeles.

Este es el hospital donde se ha atendido su hijo y donde miles de niños más esperan poder ser curados de sus padecimientos.

Ellen DeGeneres hace un gran regalo a la familia de Jimmy Kimmel

Gracias a sus monólogos y amistades como Ellen, la institución ha recibido donaciones como de un millón de dólares para ayudar a todos los pequeños que lo necesitan.

Y fue hoy martes 27 de febrero, cuando la conductora y esposa de Portia de Rossi, invitó a Kimmel a su programa en el que hablaron justo de la salud de Billy, lo mucho que ha hecho la comediante para recaudar fondos y el "truco" que usa Kimmel para no llorar.

¿Quieres saber cuál es? Según el conductor, lo que hace es apretar su mano muy fuerte y así evitar que las lágrimas comiencen a correr por su rostro, pero Ellen con su estilo cómico le dijo que eso es para calmar el dolor de cabeza y no las lágrimas.

Pero la parte emotiva de dla vista de Kimmel al show de Ellen, fue cuando ella le informó que una sala del área de cardiología del hospital del que es paciente su pequeño llevará "de por vida" el nombre de Billy Kimmel.

Ante esto el próximo conductor de los premios Oscar no pudo evitar emocionarse y comenzar a mostrar que su truco de apretar la mano para no llorar no estaba haciendo efecto.

"Esto significa mucho para mí", dijo Kimmel con los ojos llorosos.

Además de darle este regalo, la conductora le pidió a la audiencia que le ayuden a donar otro millón de dólares al hospital.

Mira el video donde Ellen le da una sorpresa a Kimmel: