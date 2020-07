Ellen DeGeneres finalmente habla sobre “ambiente tóxico de trabajo” de su show

Ellen DeGeneres envió una carta dirigida a todo su equipo en "The Ellen DeGeneres Show" donde aborda la presunta mala conducta en el lugar de trabajo, que fue detallado en una historia de Buzzfeed publicada a principios de este mes.

La pieza ampliamente circulada incluye una serie de acusaciones anónimas de racismo, intimidación, despido injusto y una cultura general de ambiente de trabajo tóxico por parte de los antiguos empleados y perpetuada por los principales productores del programa de Ellen DeGeneres.

El informe provocó una investigación interna de WarnerMedia que se dice que ahora está en gran parte completada, pero cuyos informes preliminares sobre el programa de Ellen DeGeneres no han sido revelados.

Ellen DeGeneres se sincera con sus empleados

En su nota, Ellen DeGeneres asume la responsabilidad, en la medida en que el programa lleva su nombre, e insiste en que se tomarán medidas para "corregir los problemas" en el futuro.

"Como hemos crecido exponencialmente, no he podido estar al tanto de todo y dependía de otros para hacer su trabajo, ya que sabían que quería que lo hicieran". Claramente, algunos no lo hicieron", escribe Ellen DeGeneres.

"Eso ahora cambiará y estoy comprometida a garantizar que esto no vuelva a suceder".

Si bien ni Ellen DeGeneres ni Warner Brothers comentarán sobre el destino de empleados específicos del programa. De acuerdo a The Hollywood Reporter que el productor ejecutivo, Ed Glavin, quien está en el centro de muchos de los reclamos más desagradables, es uno de los posibles empleados que serán despedidos.

"Una vez que salga, será como un nuevo día", dice una fuente cercana al programa, otra fuente afirma que Ellen DeGeneres se mantuvo en gran medida alejadaa del manejo diario o el mal manejo del personal de Glavin. Se espera que otros ejecutivos también sean despedidos.

En una declaración a Buzzfeed sobre sus informes, Glavin había dicho: "En el transcurso de casi dos décadas, 3.000 episodios, y empleando a más de 1000 miembros del personal, nos hemos esforzado por crear una apertura, ambiente de trabajo seguro e inclusivo. Estamos realmente desconsolados y lamentamos saber que incluso una persona de nuestra familia de producción ha tenido una experiencia negativa. No es lo que somos y no es lo que nos esforzamos por ser, y no la misión que Ellen ha establecido para nos."

Al principio de su carta, Ellen DeGeneres, quien, según una fuente, decidió no abordar las acusaciones mientras se realizaba la investigación, reconoce la ironía de que tales cargos se presenten en un programa que ella misma había calificado como "un lugar de felicidad.

A la luz de algunas de las acusaciones recientes, Ellen DeGeneres también aprovechó la oportunidad para recordar a quienes leyeron sus propias luchas pasadas por haber sido expulsada de la industria y ser objeto de múltiples amenazas de muerte después de que se declarara gay a finales de 1990s.

"Como alguien que fue juzgada y casi perdió todo por ser quien soy, realmente entiendo y tengo una profunda compasión por aquellos que son vistos de manera diferente, o tratados injustamente, no iguales, o, peor aún, ignorados".

La carta completa de Ellen DeGeneres a empleados

"Hola a todos, soy Ellen. En el primer día de nuestro show, les dije a todos en nuestra primera reunión que The Ellen DeGeneres Show sería un lugar de felicidad: nadie levantaría la voz y todos serían tratados con respeto. Obviamente, algo cambió, y me decepciona saber que este no ha sido el caso. Y por eso, lo siento. Cualquiera que me conozca sabe que es lo contrario de lo que creo y de lo que esperaba para nuestro show.

No podría tener el éxito que he tenido sin todas sus contribuciones. Mi nombre está en el programa y todo lo que hacemos y me responsabilizo de eso. Junto a Warner Bros, comenzamos inmediatamente una investigación interna y estamos tomando medidas, juntos, para corregir los problemas. Como hemos crecido exponencialmente, no he podido estar al tanto de todo y he confiado en que otros hagan su trabajo, ya que sabían que quería que lo hicieran. Claramente algunos no lo hicieron. Eso ahora cambiará y estoy comprometido a garantizar que esto no vuelva a suceder.

También estoy aprendiendo que las personas que trabajan conmigo y para mí están hablando en mi nombre y tergiversan quién soy y eso tiene que parar. Como alguien que fue juzgado y casi perdió todo por ser quien soy, realmente entiendo y tengo una profunda compasión por aquellos que son vistos de manera diferente, o tratados injustamente, no iguales o, peor aún, ignorados. Pensar que cualquiera de ustedes sintió eso es horrible para mí.

Ha pasado demasiado tiempo, pero finalmente estamos teniendo conversaciones sobre equidad y justicia. Todos tenemos que ser más conscientes de la forma en que nuestras palabras y acciones afectan a los demás, y me alegro de que me hayan llamado la atención los problemas en nuestro programa. Prometo hacer mi parte para continuar presionándome a mí mismo y a todos los que me rodean para aprender y crecer. Es importante para mí y para Warner Bros. que todos los que tienen algo que decir puedan hablar y se sientan seguros de hacerlo.

Estoy muy orgulloso del trabajo que hacemos y de la diversión y la alegría que todos ayudamos a desarrollar en el mundo. Quiero que todos en casa amen nuestro programa y quiero que todos los que lo hacen adoren trabajar en él. Nuevamente, lo siento mucho por cualquiera que no haya tenido esa experiencia. Si no fuera por COVID, lo habría hecho en persona, y no puedo esperar a volver a nuestro escenario para verlos a todos".