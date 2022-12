Ellen DeGeneres está afectada por la muerte de Stephen "tWitch" Boss

Stephen "tWitch" Boss, el bailarín del programa Ellen DeGeneres, fue encontrado sin vida en un motel de Los Ángeles, California, lo que ha sido una de las noticias más difíciles para la conductora, quien el pasado miércoles 14 de diciembre expresó que está desconsolada.

Y es que, la esposa del DJ, quien tenía 40 años, comentó a la revista People que Boss era el mejor esposo, la columna vertebral de su familia y una inspiración para los fanáticos. Cabe mencionar que dieron a conocer que falleció el 13 de diciembre.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que en este 2022 han dejado este mundo importantes celebridades y figuras públicas, pero la inesperada muerte del bailarín ha dejado destrozada a la conductora, quien aseguró que tiene el corazón roto.

Ellen DeGeneres se despidió de Stephen "tWitch" Boss

DeGeneres está desconsolda por la muerte de un gran amigo

En una publicación que dio a conocer en Twitter expresó: "Tengo el corazón roto. tWitch era puro amor y luz. Él era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré. Envíe su amor y apoyo a Allison y sus hermosos hijos: Weslie, Maddox y Zaia". Escribió la conductora.

Por otra parte, el Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó al medio BBC que las autoridades acudieron a un motel en el boulevard Ventura de Los Ángeles por una llamada de emergencia que recibieron, y que no encontraron nada sospechoso.

¿Quién fue el bailarín del programa Ellen DeGeneres?

Stephen "tWitch" Boss fue hallado sin vida en un motel

Stephen "tWitch" Boss tenía una larga carrera, apareció como bailarín en películas como "Blades of Glory" y "Hairspray", pero saltó a la fama tras ser finalista del programa "So You Think You Can Dance" en el 2008.

De igual forma apareció en la serie de películas como "Step Up" y en "Magic Mike XXL", además fue productor de The Ellen Show en el 2020, pues el DJ fue el bailarín del programa de la conductora Ellen DeGeneres, proyecto que finalizó en mayo de este 2022.

