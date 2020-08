Ellen DeGeneres es comparada con Miranda de “El Diablo Viste a la Moda”/Foto: Grazia México y El Español

Un miembro del personal que solía trabajar en The Ellen DeGeneres Show ha hecho campaña en el set para la exitosa película “El Diablo Viste a la Moda” (The Devil Wears Prada en inglés). La ex asistente de cámara, que eligió permanecer en el anonimato, habló en el programa de radio australiano Stav, Abby & Matt sobre su tiempo en el programa.

DeGeneres se ha visto sacudido por las afirmaciones de un inicio de atmósfera "tóxica" en medio de acusaciones de intimidación por parte del personal y comportamiento mezquino de la anfitriona.

En la entrevista, la trabajadora anónima afirmó que el programa es similar a la configuración de la película de Meryl Streep de 2006 en la que interpretó a una editora de una revista que aterrorizó a su personal. La mujer dijo a los locutores de radio: "Trabajé allí por poco más de un año.

"En el programa hay una cultura de competencia. Se te recuerda constantemente que el programa es un gigante y que estará allí contigo o sin ti. Es como El diablo viste a la moda. Todo el mundo está tratando de llegar al [fin de] año. Es solo una insignia de honor tener eso y tenerlo en su currículum", declaró la mujer.

Continuó afirmando que la industria del entretenimiento es "realmente difícil", pero la vida en el set del programa de Ellen DeGeneres fue dura. La mujer alegó que el personal no podía pedir agua en un día caluroso y tenía que despejar la habitación si DeGeneres entraba.

Ella continuó: "Son derechos básicos; que te paguen horas extras, agua en un día caluroso. Si pides eso, te dicen: 'Bueno, ahí está la puerta'… Cuando Ellen entra en la habitación, usted y toda su tripulación deben irse".

"A veces, sus guardaespaldas se adelantan primero y uno los ve y sabe que debe irse y eso es todo", expresó la supuesta afectada.

¿Cómo comenzó la polémica de Ellen DeGeneres?

El escándalo de Ellen comenzó después de que un artículo de Buzzfeed publicado el mes pasado alegara que había una "cultura de trabajo tóxica" detrás de escena del programa, con empleados enfrentando "racismo, miedo e intimidación" en el set.

Después de que surgieron las acusaciones, los productores ejecutivos Andy Lassner y Mary Connelly respondieron con una declaración conjunta.

Dijeron: "Estamos realmente desconsolados y lamentamos saber que incluso una persona de nuestra familia de producción ha tenido una experiencia negativa. No es quiénes somos ni quiénes nos esforzamos por ser, ni la misión que Ellen nos ha fijado.”

"Para que conste, la responsabilidad del día a día del espectáculo de Ellen está completamente sobre nosotros. Nos tomamos todo esto muy en serio y nos damos cuenta, como muchos en el mundo están aprendiendo, que tenemos que hacerlo mejor, estamos comprometidos a hacerlo mejor y lo haremos mejor”, decía el comunicado.

Warner Bros. ha iniciado una investigación interna sobre las afirmaciones hechas sobre el programa, y le dijo a la publicación que "esperaban determinar la validez y el alcance de las acusaciones informadas públicamente y comprender la amplitud total de la cultura cotidiana del programa".

En una nota obtenida por Us Weekly el 30 de julio, Ellen se disculpó con sus empleados en el programa.

DeGeneres se convirtió en una de las mujeres más importantes de la televisión en Estados Unidos y otros países, sin embargo, su popularidad ha disminuido tras el escándalo/Foto: The Toledo Blade

Se dice que Ellen escribió: "El primer día de nuestro programa, les dije a todos en nuestra primera reunión que The Ellen DeGeneres Show sería un lugar de felicidad: nadie levantaría la voz y que todos serían tratados con respeto.”

"Obviamente, algo cambió, y me decepciona saber que este no ha sido el caso. Y por eso, lo siento. Cualquiera que me conozca sabe que es lo contrario de lo que creo y de lo que esperaba para nuestro programa", aclaró Ellen.

Miles de usuarios pidieron en las redes sociales que se cancelara el show de la comediante, sin embargo, hay quienes piden que debe seguir a pesar de la controversia, ¿Consideras que sí deberían sacar del aire el programa de Ellen?