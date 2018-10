Ellen DeGeneres confesó que fue víctima de abuso sexual a los 15(VIDEO)

Ellen DeGeneres, es conocida por ser una de las más destacadas presentadoras de televisión al entrevistar en su programa a un sinfín de personajes del espectáculo.

Hace poco reveló que fue víctima de abuso sexual a los 15 años, por lo que siempre le molesta cuando las personas cuestionan a una persona que fue víctima de abuso sexual y no les creen.

La comediante confiesa que como víctima de abuso sexual le enfurece que las personas no les crean

"Tenía 15 años. Ni siquiera voy a entrar en detalles, no importa, pero somos realmente vulnerables a esa edad y confiamos. Y luego, cuando te violan, no sabes qué hacer y no quieres decir nada”

El hecho lo confesó en una entrevista en el programa estadounidense "Today", donde no prefirió abundar en detalles de ese episodio que tanto la ha marcado en su vida, ya que en ese momento le costaba entender la gravedad y el porqué de la situación.

“En primer lugar, empiezas a preguntarte: '¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo fui tan estúpida?' Todas estas cosas que crees que podrías haber controlado y no puedes"

La también comediante, agregó que como víctima de abuso sexual le enfurece que las personas no les crean y que digan: '¿Cómo no recuerdas exactamente qué día fue?, cuando no recuerdas esas cosas, lo que recuerdas es lo que te sucedió, dónde estabas y cómo te sientes. Eso es lo que siempre recuerdas.

