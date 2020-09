Ellen DeGeneres afronta las críticas en la nueva temporada de su show/Foto: Healing Plus

Ellen DeGeneres inició la temporada 18 de The Ellen DeGeneres Show el lunes 21 de septiembre y se dirigió a sus espectadores por primera vez desde que las acusaciones sobre el ambiente de trabajo "tóxico" del programa llegaron a los titulares.

La conductora de 62 años comenzó su monólogo dando la bienvenida al programa tanto a sus seguidores como a sus críticos. "Si estás mirando porque me amas, gracias", dijo. "Si estás mirando porque no me amas, bienvenido".

Luego, DeGeneres le preguntó a su audiencia virtual sobre su verano, bromeando que el de ella fue "genial" y "súper fantástico" en medio de las afirmaciones publicadas por primera vez en un informe de BuzzFeed News en julio. Tomando un tono más serio, la estrella notó que había muchos temas que quería discutir.

"Como habrán escuchado, este verano hubo denuncias de un ambiente de trabajo tóxico en nuestro programa y luego hubo una investigación", dijo. "Aprendí que aquí sucedieron cosas que nunca debieron haber sucedido. Me lo tomo muy en serio y quiero decir que lo siento mucho por las personas afectadas".

DeGeneres también reconoció que está "en una posición de privilegio y poder" y que esa posición conlleva responsabilidad. Como resultado, dijo que asume la responsabilidad de lo que sucede en su programa.

"Este es el show de Ellen DeGeneres", continuó. "Soy Ellen DeGeneres. Mi nombre está allí. Mi nombre está en la ‘ropa sucia’".

Además, dejó en claro que ella y su personal han "tenido muchas conversaciones durante las últimas semanas sobre el programa, el lugar de trabajo" y lo que quieren para el futuro. "Hemos hecho los cambios necesarios", dijo, "y hoy estamos comenzando un nuevo capítulo".

Algunos de estos cambios involucraron al personal. El mes pasado, Warner Bros. confirmó que los productores ejecutivos Ed Glavin, Kevin Leman y el coproductor ejecutivo Jonathan Norman "se separaron" del programa de entrevistas sindicado.

Ellen DeGeneres asegura que ella no finge su personalidad

DeGeneres también abordó artículos y publicaciones en las redes sociales que afirmaban que ella no era quien aparentaba ser porque es "conocida como la dama 'sé amable'". Comenzó explicando cómo obtuvo el apodo.

Ellen siempre se ha caracterizado por su altruismo y apoyo a diversas causas sociales. Por lo que cuando comenzar las acusaciones en su contra por algunos de sus ex empleados, miles de fans no creían el escándalo/Foto: El Intransigente

"Así es como sucedió", dijo DeGeneres. "Empecé a decir 'sean amables los unos con los otros' después de que un joven llamado Tyler Clementi se quitara la vida después de ser intimidado por ser gay. Pensé que el mundo necesitaba más amabilidad y fue un recordatorio de que todos lo necesitábamos. Y creo que lo necesitamos más que nunca en este momento".

Luego admitió que "ser conocida como la dama 'sé amable' es una posición complicada para estar".

"La verdad es que soy esa persona que ves en la televisión", dijo. "También soy muchas otras cosas. A veces me pongo triste, me enojo, me pongo ansiosa, me frustro, me pongo impaciente y estoy trabajando en todo eso. Soy un trabajo en progreso, y estoy especialmente trabajando en lo de la impaciencia. Y no va bien porque no va lo suficientemente rápido, te lo diré".

"Soy presentadora de un programa de entrevistas y ustedes lo saben. Pero tal vez algunos de ustedes sepan que fui actriz. He interpretado a una mujer heterosexual en las películas. Entonces, soy una actriz bastante buena", dijo.

"Pero no creo que sea tan buena como para poder venir aquí todos los días durante 17 años y engañarte. Esta soy yo, y mi intención es ser siempre la mejor persona que pueda ser”, expresó.

“Y si he si alguna vez decepcioné a alguien, si alguna vez herí sus sentimientos, lo siento mucho. Si ese es el caso, me decepcioné y también me lastimé. Porque siempre trato de crecer como persona. Veo todo lo que viene a mi vida como una oportunidad para aprender", explicó Ellen.

Además, habló sobre cómo "se metió en este negocio para hacer reír y sentir bien a la gente".

"Eso es lo que más me gusta hacer, eso y Jenga. Me encanta ese juego", dijo. "Ahora, soy un jefe de 270 personas, 270 personas que ayudan a que el programa sea lo que es. Doscientas setenta personas por las que estoy tan agradecida. Todo lo que quiero es que cada uno de ellos sea feliz y estar orgulloso de trabajar aquí".

DeGeneres también reconoció que ha sido "un verano horrible para la gente de todo el mundo".

"La gente está perdiendo sus trabajos. La gente está perdiendo a sus seres queridos a causa de una pandemia. La gente está perdiendo sus hogares y sus vidas en los incendios furiosos que se están produciendo. Hay una flagrante injusticia racial a nuestro alrededor", dijo. "Veo las noticias y me siento como, '¿Por dónde empezamos?'"

Luego expresó su esperanza de que The Ellen DeGeneres Show "todavía pueda ser un lugar de felicidad y alegría". Ell afirmó: "Todavía quiero ser la hora al día que la gente pueda ir para escapar y reír", agregó. "Quiero seguir ayudando a todas las personas a las que ayudamos todos los días, y estoy comprometida a hacer de esta la mejor temporada que hemos tenido".

DeGeneres también estuvo acompañado por el coproductor ejecutivo y amigo Stephen "tWitch" Boss. "El verano fue un poco loco. Fue intenso", dijo. "Pero, durante ese tiempo, ha habido mucho aprendizaje, muchas discusiones, mucha escucha. Tú y yo hemos tenido numerosas discusiones”.

También te puede interesar: Ellen DeGeneres presenta su plan para enfrentarla “cultura tóxica” en su show

“Y para mí, estoy tan emocionada de estar de vuelta aquí en el estudio podemos hacer lo que hacemos mejor, que es traer risa, amor y diversión y también predicar con el ejemplo poniendo nuestro mejor pie adelante después de un rebote. Entonces, todo es amor. Estoy muy emocionada por esta temporada”. ¿Crees que Ellen realmente se arrepienta de lo que hizo?, o ¿Consideras que todas las acusaciones fueron falsas?