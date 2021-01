Ellen DeGeneres: ¿Cuál fue el primer síntoma de COVID-19 que tuvo la conductora?

Ellen DeGeneres hizo su gran regreso a la televisión diurna después de un mes de ausencia. La presentadora del programa de entrevistas se tomó un descanso de The Ellen DeGeneres Show después de dar positivo por coronavirus en diciembre, situación que dimos a conocer en La Verdad Noticias.

Abrió su programa de regreso discutiendo el diagnóstico en su monólogo de apertura, durante el cual también compartió el único síntoma que sufrió mientras luchaba contra el virus.

“Durante los primeros tres días, dormí 16 horas al día”, explicó Ellen. “Luego, al cuarto día, me desperté con espasmos en la espalda y pensé que me había desgarrado un músculo o dormí raro porque estaba [en cuarentena] en una cama diferente. Pero simplemente persistió, y el médico me recetó analgésicos y relajantes musculares. Los analgésicos no ayudaron. Mi espalda empeoró. Sentí como si me partiera una costilla. Así que finalmente me pusieron un paquete de esteroides porque las otras cosas no funcionaban y los esteroides funcionaron".

Antes de experimentar el intenso dolor de espalda, Ellen nunca había oído hablar de nadie más que tuviera ese síntoma.

Sin embargo, cuando Ellen DeGeneres empezó a contárselo a más amigos, descubrió que “varias personas” que conocía también habían oído hablar del dolor de espalda como síntoma de COVID. "Ese es el único síntoma que tuve", dijo Ellen. “No tenía dolor de cabeza, no tenía fiebre, no perdí el sentido del gusto. Empecé a sentirme mejor y soy muy afortunada y bendecida".

Ellen DeGeneres habló de su padecimiento

Ellen DeGeneres con COVID-19

Desafortunadamente, todavía no tiene idea de dónde contrajo el virus. "Todavía no sé dónde lo conseguí", admitió Ellen.

“Llevo una máscara, me lavo las manos. Así que es un misterio para mí".

Ellen pareció estar muy animada durante el espectáculo y, por supuesto, también hizo varias bromas en medio del monólogo. También tuvo al Dr. Sanjay Gupta como su primer invitado, junto con Jake Tapper de CNN.

Ellen se unió a una larga lista de celebridades que también dieron positivo por el virus. Estrellas como Khloe Kardashian, Kanye West, Tom Hanks y muchos más también se han abierto sobre su experiencia con COVID.

Afortunadamente, el lanzamiento de la vacuna está en marcha y algunas celebridades también han podido comenzar a administrar, lo que continuará durante los próximos meses.

