Elle Fanning sorprendió al aparecer disfrazada de Britney Spears

Elle Fanning se despojó del pudor y posó sexy como nunca: con minifalda, top y una larga serpiente alrededor de su cuello. La hermana de la estrella infantil Dakota Fanning emuló a la cantante Britney Spears en una actuación de hace más de 20 años, cuando se presentó en los MTV Music Awards.

Elle Fanning, quien ha participado en filmes como "Maléfica", "I Think We're Alone Now" y "Violet y Finch", presumió su figura a través de unas fotografías muy adecuadas para las fiestas de Halloween. La actriz de 25 años recreó el outfit que Britney lució en la entrega de los MTV Video Music Awards de 2001.

Con una serpiente falsa alrededor del cuello, un top color verde con pedrería, una minifalda con dijes colgantes y botas altas, Elle mostró su primer disfraz para la noche más terrorífica del año, seleccionado por su diseñadora de vestuario.

Elle Fanning se disfrazó de Britney Spears

“Fantasmas del pasado de Halloween", escribió Fanning en su publicación de Instagram, plataforma social en la que tiene más de 6 millones de seguidores.

Con un maquillaje metálico, la melena rubia con ondas muy marcadas y los ojos muy delineados, Elle recibió cientos de aplausos.

Famosas reaccionan a la foto de Elle Fanning

"Icónica", le escribió Paris Hilton; "Este disfraz es fantástico", le puso Chloe Grace Moretz; "Sorprendente", "Oh, Dios mío, la Britney" y "Qué buenos recuerdos", son algunos de los comentarios que la actriz recibió en la red social.

Actualmente, Elle Fanning sigue trabajando como productora ejecutiva y como actriz de Catalina la Grande para la tercera temporada de "The Great". "Este es el personaje más largo que he interpretado y ella ha significado mucho para mí mientras descubro quién quiero ser en este mundo", Elle a Harper's Bazaar Australia.

