Ellas son las ex de Nodal con las que ando antes de Belinda

Belinda llegó a la vida del cantante en el 2020, aunque los usuarios se han cuestionado quiénes fueron las ex de Nodal antes de que conociera a la intérprete de "Sapito", por lo que en La Verdad Noticias te revelamos quiénes son las mujeres que lograron robar el corazón del intérprete.

El famoso tuvo un romance con Luisa Fernanda Macías con quien tuvo un noviazgo de preparatoria. También tuvo un breve romance con Estibaliz Badiola en el 2018, pero su historia de amor llegó a su fin ya que en ese entonces eran muy jóvenes. Luego inició una relación con María Fernanda Guzmán.

Pero la pareja finalizó su breve romance a finales del 2021, pues María Fernanda, la ex del cantante eliminó todas las fotografías donde aparecía con Nodal, lo que dejó en claro que su noviazgo terminó, pero surgieron varias especulaciones.

Belinda le canta a la ex de Nodal

Aseguraron que Beli fue la tercera en discordia entre el romance de Nodal y Fernanda

Luego de la ruptura entre el artista del regional mexicano y María Fernanda, los usuarios comenzaron a especular qué fue lo que pasó entre ellos, pues luego de que se dio a conocer el romance entre Beli y Nodal, los internautas recordaron la ocasión que ella le coqueteó al artista en los Premios de la Radio.

En la celebración, el famoso asistió con María Fernanda, pero cuando la cantante apareció en el escenario para interpretar "Amor a primera vista" se dirigió donde estaba sentado Nodal y no dudó en coquetearle, por lo que especularon que Beli fue la tercera en discordia, aunque la ex de Nodal y el artista no aclararon los motivos.

¿Qué pasó entre Belinda y Nodal?

Beli y el cantante finalizaron su romance antes del 14 de febrero

El cantante puso fin a los rumores luego de que ambos ya no se seguían en las redes sociales, y fue el pasado fin de semana que anunció el fin de su compromiso y de su historia de amor con la cantante. El famoso pidió respeto por aquella situación y aseguró que no hablará del tema.

Pero, los usuarios se han preguntado qué fue lo que pasó, algunos especulan que Belinda le pidió a su ex 4 millones de dólares para saldar una deuda con el SAT, pero él se negó lo que causó problemas en la relación, pero la ex de Nodal no ha dado detalles al respecto. Por su parte, el cantante dejó en claro que todo lo que se especula es falso.

