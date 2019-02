¡Ella ya tiene novio! Carmen Salinas arremete contra Geraldine Bazán y su mamá

Tras el video que compartió Geraldine Bazán hace algunos días, una de las actrices mexicanas opino respecto a la situación en torno a la artista y es que Carmen salinas defendió a Gabriel Soto diciendo que Bazán ya tiene novio.

Tal parece que Carmen Salinas no está de acuerdo con Geraldine Bazán en la manera que expuso el video, tras destapar la verdad sobre la infidelidad de Gabriel Soto con Irina Baeva.

“Ella también ya trae su novio, ¿cuál es el problema hombre? Ya las cosas se acaban y se acaban también uno tiene que guardar cordura. Hijas ya no celen tanto a su marido, a su novio, a su viejo o lo que tengan, ya no lo celen tanto, sobre todo no dejen que se meta su mamá a dar opiniones”. Comentó Carmen Salinas.