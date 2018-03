Ella no era ninguna santa... ¡Américo rompió el silencio!

?

"Ella no es ninguna santa ni una víctima. Sí, hubo infidelidades mías, pero también hubo de ella" , admitió el regiomontano.

Garza aceptó también haber tenido una relación amorosa con Panini, razón por la que Luna rompió personal y profesionalmente con ésta.

"Si yo no había hablado era por mis hijas, eran cosas que no tienen por qué enterarse, son niñas. Segunda, porque ella (Luna) tenía cáncer y no quería causarle un disgusto y que se pusiera peor", señaló. "Pero ahorita ella ya está afectando mi relación con mis hijas".

Américo refirió que la supuesta traición con Panini no fue tal, como Luna aseguró, al dar por terminada la mancuerna de "Las Lavanderas". Y aseguró que en junio del 2014 él y Panini hablaron con Luna, para decirle que habían tenido una relación.

"Ella ya tenía una pareja, y aquí tengo fotos y videos donde ella ya tenía una relación con alguien, donde ya se iba a casar, y se las voy a enseñar", dijo sobre un video en el que Luna aparece con un argentino de nombre Sergio.

En noviembre de 2013, Luna publicó en Twitter que se estaba divorciando de Garza, con quien se casó por bienes separados el 23 de junio de 2012, luego de seis años de unión libre.

La ex pareja, que procreó dos niñas, Victoria, de 3 años, y Valentina, de 5, vivió episodios de violencia familiar revelados primero por ella, y confirmados ahora por Garza.

"Sí hubo mucho pleito, también hubo agresiones de mi parte. Al principio fueron de su parte, nunca le puse la mano encima hasta después de que nació mi segunda hija. Hubo agresiones de los dos lados. Yo me defendía", admitió él.