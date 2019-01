"Ella es una sirvienta" Famosa arremete contra Yalitza Aparicio

"Ella no actuó" Famosa conductora critica la actuación de Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio es sin duda la actriz del momento, ya que su participación en “Roma” le ha llevado a conquistar todos los festivales a los que asiste, por lo que se perfila para ser una de las intérpretes mexicanas más exitosas de Hollywood, y lo comprueba con talento, ya que aunque Roma es su primera película, ya ha sido nominada para el premio de “Mejor actriz” de la famosa ceremonia de “Los Oscar”.

Aunque claro, como en cualquier ámbito, existe gente que la apoya y gente que solo quiere perjudicarla, y en esta ocasión, una conductora se ha pronunciado en su contra.

¿Quién es la conductora?

Elsa Burgos

Se trata nada más y nada menos que de Elsa Burgos, ex conductora del programa “Ellas con las estrellas” de Televisa, quien es la más reciente celebridad en criticar a Yalitza Aparicio. Quien, a diferencia de otras actrices como Patricia Reyes Espindola (quien también criticó a Yalitza Aparicio) alegando que no tenía futuro como actriz, Elsa Burgos se dio a la tarea de ofrecer una explicación de por qué no cree que Yalitza debería estar nominada a “mejor actriz” en los premios Oscar.

Te puede interesar: Filtran la lista de los ganadores de la segunda temporada de Exatlón

“¿Díganme, les parece espectacular la actuación de Yalitza para el Oscar? ¡Ella no actuó! ¡Ella así es! Así, habla, así se conduce. ¡Como Cleo!"

Elsa Burgos, Yalitza Aparicio

Este fue parte del mensaje con el que Elsa Burgos acompañó una fotografía que compartió a través de su cuenta de Facebook, donde dejó en claro que no está de acuerdo en que Yalitza Aparicio sea nominada para los premios Oscar, aunque esto no tiene nada que ver con la etnia de la actriz, si no con la naturaleza de su papel, pues reclamo que Yalitza Aparicio es exactamente igual a Cleo en la vida real, lo que indignó a muchos, ya que la acusaron de estereotipar a Yalitza como una persona de servidumbre solamente por sus orígenes.

Así mismo expresó su descontento con la calidad de selección para las nominaciones, pues aclaró que la actuación de Yalitza no es para nada relevante o impresionante, y concluyó su queja con la siguiente declaración:

“Al oscar se llega con una ACTUACIÓN que no tenga nada que ver contigo, una “Monster” con Charlize Theron, pero no una Yalitza siendo Yalitza. Ahí está, ¡ya lo escupí! sorry no me maten”.

“Me gustaría ver a Yalitza Aparicio en otros papeles, haciendo otros roles, como muchas artistas lo ha hecho y no han alcanzado el renombre de ella. Una aclamada violinista o alguien enferma, ¡qué sé yo! ¡Algo que la RETE!

“¡Eso no demerita su trabajo! Ni estoy ofendiendo en ningún momento su apariencia física, eso lo hacen ustedes! Al defenderla como si fuera DIFERENTE a cualquier otra actriz”.