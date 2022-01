Ella es la nueva novia de Brad Pitt; tiene 23 años menos que él

Todo parece indicar que Brad Pitt ha superado su separación de Angelina Jolie, pues han surgido rumores que indican que tiene un nuevo romance, el cual ha mantenido en secreto. La mujer es cuestión sería la cantante Lykke Li, quien tiene 23 años menos que el actor.

Se dice que Brad conoció a la cantante sueca de 35 años de edad, en su barrio en la ciudad de Los Ángeles, lo que habría ayudado a que la relación progresara, pues de acuerdo con una fuente “Han podido pasar desapercibidos tan fácilmente porque son vecinos”.

El portal Dayli Mail, indicó que la pareja inició su romance a mediados del 2021 y en días pasados fueron vistos juntos en un restaurante, lo que confirmaría que mantiene una relación amorosa.

¿Quién es Lykke Li?

La pareja habría iniciado su romance en 2021

La nueva novia del actor se desempeña como cantante, compositora y modelo. Ella se mudó a Nueva York cuándo tenía 19 años para iniciar su carrera artística, ahora ha decidido asentarse en la ciudad de Los Ángeles, para cumplir sus metas.

La cantante Lykke, de 35 años, lanzó su primer EP, Little Bit , en 2002 y se ha fortalecido desde entonces, con apariciones en Glastonbury, Coachella y Lollapalooza. Su canción "Possibility" se incluyó en la banda sonora de The Twilight Saga: New Moon.

Es posible que también hayas escuchado la canción de Lykke "Get Some" en Pretty Little Liars, The Vampire Diaries y Teen Wolf . Su segundo álbum Wounded Rhymes fue nombrado uno de los mejores de 2011 por The New York Times y Rolling Stone.

Lykke tiene un hijo de 6 años llamado Dion, a quien comparte con su ex, el productor Jeff Bhasker.

¿Cuántos años tiene ahora Brad Pitt?

El actor tiene 58 años de edad.

El actor Brad Pitt nació el 18 de diciembre de 1963, por lo que actualmente tiene 58 años de edad, mientras que su nueva novia, Lykke Li, tiene 35 años, siendo 23 años menor que él. Hasta el momento ninguno de los famosos ha hablado de su romance, pero todo parece indicar que prefieren mantenerlo en secreto.

