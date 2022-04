Ella es la modelo de OnlyFans que envió a Andrés García al hospital

Después de preocupar al mundo del espectáculo con su hospitalización, Andrés García aparece en su Instagram junto a una joven mujer.

El actor originario de Santo Domingo está en el ojo del huracán, y no por sus polémicas declaraciones, sino por presentar a la mujer que supuestamente lo mandó al hospital a principios de abril de este mismo año.

En su momento, al actor sufrió una baja de hemoglobina, derivada de los problemas de anemia que lo aquejan desde hace tiempo. En una entrevista para Ventaneando , el histrión se dijo estable desde su casa en Acapulco.

“Ya me siento mejor, me había sentido un poquito débil, no había estado comiendo bien, pero mi recuperación ya está empezando”, declaró.